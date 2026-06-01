بعد رحيله عن ليفربول.. محمد صلاح يحسم جدل الانتقال إلى الدوري السعودي

عاد اسم النجم المصري محمد صلاح ليتصدر المشهد من جديد، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن شروطه المحتملة للانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، عقب نهاية رحلته الطويلة مع ليفربول التي استمرت تسعة مواسم كاملة شهدت العديد من النجاحات والإنجازات الفردية والجماعية.

وأنهى قائد منتخب مصر مسيرة استثنائية داخل أسوار ملعب "آنفيلد"، بعدما تحول إلى أحد أبرز نجوم النادي عبر تاريخه، محققا أرقاما قياسية عديدة ومكانة خاصة بين هدافي الفريق التاريخيين.

وخلال السنوات الماضية، لعب صلاح دورا محوريا في تتويج ليفربول بعدد من البطولات المحلية والقارية، ما جعله أحد أهم اللاعبين الذين ارتدوا قميص النادي الإنجليزي في العصر الحديث.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد كتب نهاية قصته مع ليفربول، بشكل رسمى، بعد خوض آخر مبارياته بقميص الفريق أمام برينتفورد، لينهى قصة امتدت إلى 9 مواسم من الإنجازات رفقة الريدز.

وودع صلاح جماهير ليفربول في أجواء مؤثرة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء طابعًا خاصًا باعتباره الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول، إلى جانب زميله أندي روبرتسون، حيث شارك الثنائي في التشكيل الأساسي وسط وداع جماهيري كبير في مدرجات “أنفيلد”.

وشهدت المدرجات لحظة مؤثرة عندما رفعت جماهير ليفربول “تيفو” خاص حمل عبارة “MO 11”، تكريمًا للنجم المصري الذي قدم سنوات استثنائية مع “الريدز” امتدت على مدار 9 أعوام.

هل ينتقل صلاح إلى الدوري السعودي؟

بحسب تقارير صحفية، تلقى صلاح عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن المقابل المالي المقترح جاء أقل من العرض الذي سبق أن عُرض عليه قبل تجديد عقده مع ليفربول في وقت سابق، وهو ما دفع اللاعب إلى وضع مجموعة من الشروط قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن خوض التجربة الجديدة.

وأشارت التقارير إلى أن أول مطالب النجم المصري يتمثل في الحصول على راتب سنوي يتناسب مع قيمته الفنية والتسويقية الكبيرة، إضافة إلى مجموعة من الامتيازات المالية الأخرى المرتبطة بالعقد المحتمل.

كما يرغب اللاعب في ضمانات تعكس مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.

أما الشرط الثاني فيتعلق بمدة التعاقد، إذ يفضل صلاح توقيع عقد طويل نسبيا يمتد لموسمين أو ثلاثة مواسم، بما يمنحه الاستقرار الكافي في المرحلة المقبلة من مسيرته الاحترافية.

وترى مصادر مقربة من الملف أن اللاعب يضع الاستقرار الرياضي ضمن أولوياته عند دراسة أي عرض جديد.

وفيما يخص الشرط الثالث، فإن صلاح يشترط الانضمام إلى فريق يمتلك طموحات واضحة للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، حيث لا يرغب في خوض تجربة تفتقر إلى الجانب التنافسي.

ويبدو أن اللاعب يفضل الانضمام إلى مشروع رياضي قادر على تحقيق الإنجازات ومواصلة حصد الألقاب.

وتربط التقارير اسم محمد صلاح بعدد من الأندية السعودية البارزة، من بينها الهلال السعودي والاتحاد السعودي، إلى جانب اهتمام من القادسية السعودي، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة المقبلة.