حقيقة طلب محمد صلاح بشأن حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث داخل معسكر منتخب مصر؟

قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 وجد منتخب مصر نفسه أمام واحدة من أكثر القصص تداولًا داخل وسائل الإعلام العربية والإسبانية بعدما ربطت تقارير صحفية بين قائد الفراعنة محمد صلاح والموهبة الصاعدة حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الشاب في واقعة أثارت اهتمام الجماهير والمتابعين.

القصة بدأت بتقرير نشرته صحيفة " سبورت " الإسبانية تحدثت فيه عن اهتمام خاص من صلاح بالمهاجم المصري الشاب خلال معسكر المنتخب المقام في الولايات المتحدة الأمريكية بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما أشارت إلى أن قائد المنتخب طلب من الجهاز الفني الإقامة مع حمزة عبد الكريم في غرفة واحدة داخل مقر إقامة الفراعنة من أجل مساعدته على التأقلم مع أجواء المنتخب الأول وتقديم الدعم له في أول تجربة كبرى على المستوى الدولي.

لكن سرعان ما جاءت الرواية الرسمية من داخل معسكر المنتخب المصري لتنهي الجدل بعدما نفى مصدر مسؤول صحة ما تردد بشأن هذا الطلب مؤكدًا أن جميع اللاعبين يقيمون في غرف منفردة وفق النظام المعتمد خلال البطولة وأن محمد صلاح شأنه شأن بقية اللاعبين لا يشاركه أي لاعب آخر غرفته داخل المعسكر.

ورغم نفي الواقعة فإن الضجة التي صاحبتها كشفت حجم الاهتمام الذي بات يحظى به حمزة عبد الكريم داخل الأوساط الكروية ليس فقط في مصر بل أيضًا داخل إسبانيا حيث يتابع برشلونة تطور اللاعب عن قرب.

الاسم الأكثر إثارة قبل كأس العالم

خلال الأشهر الأخيرة تحول حمزة عبد الكريم إلى أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة المصرية بعدما نجح في جذب الأنظار بفضل مستوياته المميزة وتطوره السريع الأمر الذي دفع برشلونة إلى منحه فرصة مهمة داخل مشروعه المستقبلي.

ويعد انضمام اللاعب الشاب إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم خطوة استثنائية في مسيرته خاصة أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره في وقت تضم فيه القائمة أسماء تملك خبرات دولية كبيرة مثل محمد صلاح وعمر مرموش.

ويؤمن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بأن اللاعب يمتلك قدرات فنية استثنائية تؤهله للحصول على فرصة الظهور خلال البطولة وهو ما جعله أحد أكثر العناصر التي تحظى بمتابعة إعلامية قبل انطلاق المنافسات.

لماذا ارتبط اسم صلاح بالقصة؟

السبب الرئيسي وراء انتشار القصة يعود إلى الصورة الذهنية التي ارتبطت بمحمد صلاح طوال السنوات الماضية.

فالنجم المصري لم يعد مجرد قائد داخل الملعب بل أصبح رمزًا لجيل كامل من اللاعبين الشباب الذين يرون فيه نموذجًا للاحتراف والنجاح العالمي.

وخلال مسيرته الطويلة اعتاد صلاح تقديم الدعم للمواهب الصاعدة سواء داخل المنتخب أو خارجه وهو ما جعل كثيرين يتعاملون مع الرواية الإسبانية باعتبارها أمرًا منطقيًا حتى قبل التأكد من صحتها.

ورغم نفي إقامة اللاعبين معًا في غرفة واحدة فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن وجود حمزة عبد الكريم إلى جانب صلاح ومرموش وبقية نجوم المنتخب يمثل فرصة ذهبية للاعب الشاب للاستفادة من خبرات تراكمت عبر سنوات طويلة في أكبر الملاعب الأوروبية.

مونديال قد يصنع التاريخ

بعيدًا عن الجدل الإعلامي يقف حمزة عبد الكريم أمام فرصة تاريخية قد تضع اسمه في سجلات كأس العالم ففي حال مشاركته مع منتخب مصر خلال البطولة سيصبح من بين أصغر اللاعبين العرب الذين ظهروا في تاريخ المونديال وهو إنجاز يعكس حجم الثقة التي يحظى بها من الجهاز الفني للفراعنة.

كما أن المشاركة في بطولة بحجم كأس العالم ستمنحه فرصة استثنائية لتقديم نفسه أمام جمهور عالمي في وقت تتابع فيه الأندية الأوروبية الكبرى كل موهبة شابة تظهر في البطولة.

برشلونة يراقب

الاهتمام الإسباني بحمزة عبد الكريم لا يرتبط فقط بوجوده في معسكر المنتخب المصري فالتقارير القادمة من إسبانيا تشير إلى أن برشلونة يضع اللاعب ضمن خططه المستقبلية خاصة بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية.

ويرى مسؤولو النادي الكتالوني أن مشاركة اللاعب في كأس العالم قد تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرته سواء من الناحية الفنية أو التسويقية وهو ما يفسر المتابعة المستمرة لكل ما يتعلق به خلال تواجده مع المنتخب المصري.

ومن هنا يمكن فهم سبب الاهتمام الكبير الذي حظيت به قصة صلاح وحمزة عبد الكريم داخل الصحافة الإسبانية حتى وإن تبين لاحقًا عدم دقتها.