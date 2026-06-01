مصرع وإصابة 25 شخصا في انفجار قذيفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بإندونيسيا

أعلنت الشرطة في إندونيسيا اليوم الإثنين مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين بجروح، وذلك جراء انفجار قذيفة يشتبه في أنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية في إقليم "بابوا" الشرقي.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الانفجار تسبب أيضا في تدمير 9 منازل، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال المتحدث باسم شرطة "بابوا" كاهيو سوكارنيتو "يشتبه في أن مصدر الانفجار كان قنبلة أو قذيفة هاون من مخلفات الحرب العالمية الثانية".

وأضاف كاهيو أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بمجرد الانتهاء من عمليات البحث عن المفقودين والتحقيقات في ملابسات الواقعة.

يشار إلى أن إندونيسيا كانت منطقة رئيسية للمعارك خلال الحرب العالمية الثانية عندما احتلت القوات اليابانية ما كان يعرف في ذلك الوقت ب"جزر الهند الشرقية الهولندية" وقاتلت قوات الحلفاء لاستعادة السيطرة عليها.