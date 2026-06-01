تنسيق الجامعات 2026.. موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تبدأ الاختبارات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم الإعلان عن موعد انطلاقها بعد الانتهاء من الامتحانات.

تنسيق الجامعات 2026

وينشر صدى البلد الكليات التي يشترط الالتحاق بها خوض اختبارات القدرات ضمن تنسيق الجامعات 2026 ما يلي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف، وطنطا، ودمنهور.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة.

اختبارات القدرات 2026

وفي هذا الإطار، قرر المجلس الأعلى للجامعات الإبقاء على الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، رئيسًا للجنة العليا لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2026.

وتتولى اللجنة العليا لاختبارات القدرات الإشراف على تنظيم ومتابعة سير الاختبارات بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، إلى جانب إعداد وتطوير بنوك الأسئلة الخاصة بهذه الاختبارات، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية في عملية التقييم.