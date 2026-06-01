الغندور: منذ تطبيق تقنية الفار.. الزمالك والأهلي تقاسما البطولات

نشر الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقارنة لنتائج الأندية المصرية منذ تطبيق تقنية الفيديو (VAR) خلال السنوات الست الأخيرة.

وأشار الغندور إلى أن الزمالك توج بلقب الدوري 3 مرات، مقابل 3 ألقاب للأهلي، من بينها لقب حُسم بقرار إداري بحسب وصفه. كما أوضح أن الزمالك فاز بكأس مصر 3 مرات، مقابل لقبين لبيراميدز ولقب واحد للأهلي.

وأضاف أن الزمالك أنهى الدوري في المركز الثالث 3 مرات، بينما حل الأهلي ثالثًا مرتين، مشيرًا إلى أن إحدى المشاركات الأفريقية للأهلي جاءت على حساب بيراميدز بعد إعلان الفرق المشاركة عقب نهاية الدور الأول من المسابقة.

واستكمل الغندور حديثه بالإشارة إلى تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك في نهائي القرن بهدف «القاضية ممكن»، مقابل فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي أمام الأهلي بعد هدف التعادل الذي سجله ناصر منسي، قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقب لصالح الفريق الأبيض.