فونتان | نجاح تقنية جديدة لعمليات القلب المفتوح للأطفال بمستشفى أبو الريش

أكدت الدكتورة سونيا الصعيدي، رئيس وحدة قلب الأطفال بـ مستشفى أبو الريش الجامعي ورئيس الفريق الطبي، نجاح تطبيق تقنية "فونتان" عبر القسطرة كبديل أقل تدخلاً من جراحات القلب المفتوح لبعض حالات العيوب الخلقية المعقدة بالقلب، موضحة أن التقنية تتيح للطفل تجنب إيقاف القلب واستخدام جهاز القلب الصناعي وما يرتبط بذلك من مخاطر وفترات رعاية مطولة.

وأوضحت الصعيدي خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإجراء يعتمد على إنشاء مسار بديل لتدفق الدم إلى الرئتين لدى الأطفال الذين يعانون من وجود بطين واحد فعال بالقلب، بما يساعد على تحسين كفاءة الدورة الدموية دون الحاجة إلى جراحة كبرى، الأمر الذي يسرّع فترة التعافي ويقلل من المضاعفات المحتملة.

وأضافت أن تنفيذ التقنية يتطلب استخدام أنابيب وأدوات طبية متخصصة يتم تصنيعها واستيرادها وفقاً لاحتياجات كل مريض، مشيرة إلى أن تكلفتها تظل أقل من جراحات القلب المفتوح، معربة عن أملها في التوسع بتطبيق هذه التقنية ودعم جهود توطين تصنيع مستلزماتها داخل مصر مستقبلاً.