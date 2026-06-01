تناول اللحم الأحمر بهذه الطريقة لا يؤثر على صحة القلب

هل اللحوم الحمراء ضارة بالقلب؟.. على مدى عقود، أظهرت الدراسات العلمية وجود صلة بين تناول اللحوم الحمراء - مثل لحم البقر والعجل والضأن - والإصابة بأمراض القلب. ولهذا السبب، تشجع جمعية القلب الأمريكية على الحد من كمية اللحوم الحمراء التي تتناولها.

يشرح طبيب القلب دينيس برومر، الحاصل على شهادتي دكتوراه في الطب والفلسفة، العلاقة بين اللحوم الحمراء وأمراض القلب.

كيف يؤثر اللحم الأحمر على صحة القلب؟



كغيرها من المنتجات الحيوانية، قد تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الملح والدهون والكوليسترول . ورغم أنها تُعدّ من الأطعمة الأساسية في المطبخ الأمريكي، إلا أنه من الأفضل تناولها باعتدال.

يقول الدكتور برومر: "هناك دراسات لا حصر لها تُظهر وجود صلة بين تناول اللحوم الحمراء والإصابة بأمراض القلب والوفاة بسبب أمراض القلب. إنها متسقة بشكل ملحوظ".

لا يزال الجدل قائماً حول كيفية مساهمة اللحوم الحمراء في أمراض القلب. ومن المرجح وجود أسباب متعددة، منها:

الدهون المشبعة: قد تؤدي كمية الدهون المشبعة الموجودة في قطع اللحم الدهنية إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار (LDL). ويمكن أن يؤثر ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار على خطر الإصابة بأمراض القلب.



إنتاج ثلاثي ميثيل أمين أكسيد (TMAO): تشير البيانات أيضًا إلى أن الكولين والكارنيتين، وهما عنصران غذائيان موجودان في اللحوم الحمراء، يُنتجان ثلاثي ميثيل أمين أكسيد (TMAO). وتزيد المستويات المرتفعة من ثلاثي ميثيل أمين أكسيد في الدم من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



الصوديوم: تحتوي بعض أنواع اللحوم الحمراء المصنعة، مثل النقانق، على نسبة عالية من الصوديوم. الإفراط في تناول الصوديوم قد يزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



متى يجب أن تقلق



لا توجد توصية رسمية بشأن كمية اللحوم الحمراء المسموح بتناولها.

لكن ضع في اعتبارك ما يلي: تشير تقارير الدكتور برومر إلى أن كمية استهلاك اللحوم الحمراء المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ضئيلة للغاية. في المتوسط، تبلغ هذه الكمية 100 غرام أو 3.5 أونصة يوميًا للحوم الحمراء غير المصنعة، و50 غرامًا أو 1.7 أونصة للحوم الحمراء المصنعة.

يرتبط ازدياد استهلاك اللحوم الحمراء بارتفاع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني والسرطان، كما يرتبط تناول أكثر من ثلاث حصص ونصف من اللحوم الحمراء أسبوعيًا بارتفاع معدل الوفيات الإجمالي. على سبيل المثال، تبلغ حصة اللحم حوالي 85 جرامًا، أي ما يعادل حجم علبة أوراق اللعب تقريبًا، ويبلغ متوسط ​​وزن شريحة لحم نيويورك ستريب حوالي 280 إلى 400 غرام.

لذا، تشجع جمعية القلب الأمريكية الأشخاص على إعطاء الأولوية للبروتينات النباتية والمأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون، والحد من المنتجات الحيوانية عالية الدهون، بما في ذلك اللحوم الحمراء.

ويمكن أن يكون الأمر مقلقاً بشكل خاص إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، أو ارتفاع ضغط الدم، أو لديك تاريخ عائلي لأمراض القلب.

إذا كان لديك أي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، فتحدث إلى طبيبك، واطلب تقييم نظامك الغذائي، واطلب إجراء تحليل للدهون للحصول على صورة أفضل عن صحة قلبك.

كيفية جعل اللحوم الحمراء أكثر فائدة لصحة القلب



إذا كنت ستتناول اللحوم الحمراء كجزء من وجبتك، فإليك بعض النصائح:

استمتع بتناول اللحوم الحمراء باعتدال. بدلاً من جعلها الركيزة الأساسية لكل وجبة، اجعلها وجبة لا تتناولها أكثر من مرة في الأسبوع. وانتبه لحجم حصصك عند تناول اللحوم الحمراء.

قلل من تناول اللحوم المصنعة. انتبه أيضاً إلى كمية اللحوم المصنعة التي تتناولها. قلل من تناول الأطعمة مثل النقانق واللحم المقدد.

تناول اللحوم قليلة الدسم. ابحث عن قطع اللحم البقري التي تحتوي على نسبة دهون أقل، مثل شرائح لحم الخاصرة. يمكنك أيضاً إزالة أي دهون ظاهرة من اللحم قبل طهيه. فكّر أيضاً في استبدال اللحوم بمصادر بروتين صحية أخرى، مثل الدواجن أو المأكولات البحرية.



اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب . ما الهدف العام؟ التركيز على نظام غذائي متوازن (على غرار حمية البحر الأبيض المتوسط ) مع أطعمة مفيدة لجسمك، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

المصدر:health.clevelandclinic