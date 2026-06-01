لتجنب فسادها.. احذر الأخطاء الشائعة عند تخزين اللحوم

يُعدّ التخزين السليم للحوم أساسياً للحفاظ على جودة لحم البقر ونكهته وسلامته، فإنّ طريقة التعامل مع اللحوم وتخزينها تُحدث فرقاً كبيراً.

حتى أفضل أنواع اللحوم قد تفقد جودتها إذا تم تخزينها بشكل خاطئ. أخطاء بسيطة في التعامل معها أو التحكم بدرجة حرارتها قد تحوّل قطعة لحم ممتازة إلى قطعة رديئة الجودة.

أخطاء تقلل من نضارة اللحوم عند تخزينها

إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب الانتباه إليها:

ترك اللحم مكشوفاً: يؤدي تعرضه للهواء إلى جفاف سطحه، مما يسبب تغير لونه وفقدان رطوبته. استخدم دائماً غلافاً محكم الإغلاق أو تغليفاً بالتفريغ الهوائي.



التخزين بالقرب من الروائح النفاذة: يمتص اللحم روائح الأطعمة المجاورة، مثل البصل أو الجبن. لذا، احفظه مغلقاً بعيداً عن أي مواد عطرية.



فتح الثلاجة أو المجمد باستمرار: في كل مرة يُفتح فيها الباب، يمكن أن تؤدي التغيرات في درجة الحرارة إلى تشجيع نمو البكتيريا والتسبب في حروق التجميد.



تكديس الثلاجة: يؤدي الازدحام إلى تقليل تدفق الهواء، مما يجعل من الصعب على الثلاجة الحفاظ على تبريد متسق وقد يؤدي إلى تقصير مدة صلاحية اللحوم.



تجاهل مدة التخزين: حتى اللحوم المجمدة لها حدود. يساعدك وضع ملصقات وتاريخ على عبوات اللحوم على استخدام القطع الأقدم أولاً قبل أن تتدهور جودتها.



إعادة تجميد اللحوم المذابة: بمجرد إذابة اللحم، يبدأ بالتلف. إعادة تجميده نيئاً تؤثر على قوامه ونكهته، لذا يُنصح بطهيه أولاً إذا كنت ترغب في تجميده مرة أخرى.

