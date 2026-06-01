قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي سمح بعبور 70 سفينة عبر هرمز بعيدا عن إيران
مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 1 يونيو 2026 كاملة
بريطانيا تحذر: أوقفوا التصعيد في لبنان وأعيدوا المسار الدبلوماسي
اتحاد الكرة يمد مهلة تراخيص الأندية لنهاية يونيو
فض الأحراز في محاكمة 22 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. الثلاثاء
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
بي واي دي Ti7 الهجينة 2026 | صور
إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجوم مسيرة على موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية
أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر
لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار.. صواريخ حزب الله تضرب العمق الإسرائيلي
اتحاد الكرة: فيفا يراجع المصروفات 3 مرات سنويا.. وكل مليم مسند بالورق
8 شهداء في غارة إسرائيلية على دير الزهراني جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استخدام السوشيال ميديا للأطفال| الحسم الأسبوع المقبل.. و7 مواد قيد المناقشة

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
محمد البدوي

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لا يزال في مرحلة المناقشات النهائية، مؤكدًا أن عدداً من المواد الأساسية لم يتم حسمها بشكل كامل حتى الآن.
 

تحديد السن المناسبة

وأوضح بدوي، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج من ماسبيرو أن أبرز النقاط محل النقاش تتعلق بتحديد السن المناسبة لتطبيق الضوابط الجديدة على الأطفال، مشيرًا إلى وجود مقترحات تتراوح بين 13 و16 عامًا.

رؤى مختلفة بشأن السن

وأضاف أن الجهات المعنية، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي، طرحت رؤى مختلفة بشأن السن المناسبة، إلا أن الاتجاه الأقرب حتى الآن هو 13 عامًا، على أن يتم حسم الأمر نهائيًا خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة الأسبوع المقبل.

مراجعة وصياغة مواد القانون

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن هناك لجنة حكومية موسعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم مختلف الوزارات والجهات المختصة، وتعمل حاليًا على مراجعة وصياغة مواد القانون للوصول إلى أفضل صيغة تحقق حماية الأطفال في البيئة الرقمية.

استخدام الهواتف المحمولة

وفيما يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، أكد بدوي أن هذا الملف لم يُحسم بعد، موضحًا أن هناك مناقشات مستمرة بين الجهات المعنية بشأن آليات تنظيم استخدام الهواتف الذكية من قبل الطلاب.

تنظيم استخدام الهواتف 

وأضاف أن وزير التربية والتعليم طرح في وقت سابق بعض المقترحات الخاصة بتنظيم استخدام الهواتف خلال فترات الدراسة والامتحانات، إلا أن المناقشات لا تزال جارية للوصول إلى آلية قابلة للتطبيق وتحظى بتوافق جميع الأطراف.

نقاشات مكثفة بين الجهات التنفيذية

وأكد بدوي أن مشروع القانون ما زال يشهد نقاشات مكثفة بين الجهات التنفيذية المختلفة، لافتًا إلى وجود نحو سبع مواد رئيسية لم يتم الانتهاء من صياغتها أو حسمها بشكل نهائي حتى الآن.

مواقع التواصل والتطبيقات الإلكترونية

وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن الهدف من القانون ليس التضييق على الأطفال أو حرمانهم من التكنولوجيا، وإنما وضع إطار تنظيمي يحميهم من المخاطر الرقمية ويضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.

التطبيقات الإلكترونية الاتصالات لجنة الاتصالات مواقع التواصل استخدام مواقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ممنوعات يجب تجنبها في الأسئلة المقالية

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بإستمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب مدارس اللغات

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

موعد عودة العمل بعد اجازة عيد الأضحى

الأثنين أم الثلاثاء؟.. موعد عودة الموظفين والبنوك والمدارس للعمل

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز و السعدني

السعدني برفقة ياسمين عبد العزيز في الحج: ربنا يتقبل يا حجة

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ: فيلم أسد جميل.. ومحمد رمضان يرد: حبيبي وأخويا الكبير

رامي رضوان ومريم امين

إبراهيم فايق يدعم رامي رضوان ومريم أمين: هتنوروا ماسبيرو

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد