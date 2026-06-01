مجدي عبد الغني: التأهل من دور المجموعات هدف طبيعي لمنتخب مصر

أكد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني يمتلك كل المقومات التي تؤهله لعبور دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن التأهل إلى الدور التالي يجب أن يكون هدفًا أساسيًا للجهاز الفني واللاعبين.

وأوضح عبد الغني أن المنتخب المصري يملك تاريخًا كبيرًا وخبرة واسعة على المستوى القاري والدولي، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية قبل خوض منافسات البطولة. وأشار إلى أن الجماهير المصرية تنتظر ظهورًا قويًا من الفراعنة يعكس مكانة الكرة المصرية وقيمتها التاريخية.

وأضاف أن المنافسة في المجموعة الحالية تفرض على المنتخب التعامل بجدية مع جميع المباريات، لكنه يرى أن فرص مصر في التأهل كبيرة إذا ظهر اللاعبون بالمستوى المنتظر منهم ونجحوا في استغلال إمكانياتهم الفنية والخبرات المتراكمة لدى عدد من عناصر الفريق.

المجموعة تمنح مصر فرصة قوية

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن المنتخب الوطني قادر على تحقيق نتائج إيجابية أمام منافسيه في المجموعة، مؤكدًا أن مواجهة منتخبات مثل نيوزيلندا لا ينبغي أن تثير القلق لدى الجماهير المصرية، في ظل الفارق في الخبرات والتاريخ الكروي بين المنتخبين.

وشدد عبد الغني على أن احترام المنافس أمر ضروري، لكن في الوقت نفسه يجب أن يدرك اللاعبون حجم الإمكانيات التي يمتلكها المنتخب المصري، وأن يلعبوا بثقة وطموح لتحقيق أفضل النتائج.

طموحات تتجاوز الدور الأول

واختتم مجدي عبد الغني تصريحاته بالتأكيد، أن مجرد المشاركة في كأس العالم لم يعد كافيًا بالنسبة للكرة المصرية، موضحًا أن الجماهير تنتظر تحقيق إنجاز حقيقي والتقدم إلى الأدوار الإقصائية.

وأكد أن تاريخ منتخب مصر وإنجازاته على المستوى الإفريقي والعربي يفرضان عليه المنافسة بقوة وتقديم أداء يليق باسمه، مشيرًا إلى أن التأهل من دور المجموعات يجب أن يكون خطوة أولى نحو تحقيق نتائج أكبر خلال النسخة المقبلة من المونديال