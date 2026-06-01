قبل مواجهة منتخب مصر.. البرازيل تقسو على بنما بـ 6 أهداف

حقق منتخب البرازيل فوزًا كبيرًا على نظيره البنمي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ماراكانا، ضمن استعدادات المنتخب البرازيلي لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهد اللقاء ظهورًا قويًا من لاعبي البرازيل تحت القيادة الفنية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث قدم الفريق أداءً هجوميًا مميزًا عكس جاهزيته للمنافسة على اللقب العالمي خلال البطولة المرتقبة.

تفوق برازيلي واضح منذ البداية

فرض المنتخب البرازيلي سيطرته على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد. وجاء الهدف الأول عن طريق فينيسيوس جونيور، قبل أن يضيف كاسيميرو الهدف الثاني، ليمنحا أصحاب الأرض أفضلية مريحة قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب البرازيل ضغطه الهجومي، وتمكن من إضافة أربعة أهداف أخرى حملت توقيع لوكاس بيكيتا وريان وتياجو ودانيلو، ليؤكد الفريق تفوقه الكامل على منافسه.

في المقابل، سجل منتخب بنما هدفًا عن طريق هارفي، بينما جاء أحد أهداف البرازيل بعد كرة حولها كونيا بالخطأ إلى مرماه.

مواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر

يستعد المنتخب البرازيلي لخوض اختبار ودي جديد عندما يواجه منتخب مصر يوم 7 يونيو المقبل، في المباراة التي تمثل البروفة الأخيرة لكلا المنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وتحظى هذه المواجهة باهتمام كبير، خاصة أنها ستجمع بين منتخبين يطمحان لتقديم مستويات قوية في البطولة العالمية، ما يجعل اللقاء فرصة مهمة للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

تشكيل البرازيل أمام بنما

بدأ المنتخب البرازيلي المباراة بتشكيل ضم أليسون في حراسة المرمى، وأمامه ويسلي وبريمير وبيريرا وساندرو في خط الدفاع، بينما تواجد كاسيميرو وجيماريش في وسط الملعب، وخلف الثلاثي هنريكي ورافينيا وفينيسيوس، المهاجم كونيا.

حلم اللقب السادس يراود السامبا

يدخل منتخب البرازيل بطولة كأس العالم بطموحات كبيرة لاستعادة الأمجاد العالمية والتتويج باللقب السادس في تاريخه، وهو رقم قياسي يسعى إلى تعزيزه. ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا، حيث يأمل في بدء مشواره بقوة نحو المنافسة على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم