الإشراف العام
فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

رشا عوني

بعد تثبيت أسعار الفائدة، ارتفعت عمليات البحث عن أعلى شهادات الادخار في البنوك 2026، حيث تواصل البنوك المصرية استقبال طلبات شراء شهادات الإدخار  مع عودة العمل رسميًا غدًا الاثنين، وسط توقعات باستمرار الإقبال على الشهادات البنكية باعتبارها من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا واستقرارًا.

وتتصدر الشهادات البلاتينية قائمة الأعلى عائدًا داخل البنك الأهلي المصري خلال 2026، بفضل تنوع دوريات صرف العائد واختلاف طبيعة الفائدة بين الثابتة والمتغيرة والمتدرجة.

يقدم البنك الأهلي شهادة «البلاتينية» ذات العائد السنوي المتدرج بعائد يصل إلى 22% خلال السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج

يوفر البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري المتدرج، بعائد 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، وبحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية بعائد ثابت

ويطرح البنك الأهلي شهادة الإدخار البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي يبلغ 17.25% يصرف شهريًا، مع إمكانية الشراء بداية من 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

ويقدم البنك الأهلي شهادة بلاتينية بعائد متغير يصل إلى 19.25% يصرف كل ثلاثة أشهر، لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

ويتيح البنك للعملاء إمكانية الحصول على تمويلات وقروض بضمان الشهادات وفقًا للضوابط المعمول بها.

أفضل شهادات بنك مصر2026

شهادة ابن مصر بفايدة 20.5%

تأتي شهادة “ابن مصر” في مقدمة شهادات الادخار الأعلى عائدًا داخل بنك مصر، إذ تمنح عائدًا متناقصًا على مدار 3 سنوات، وفقًا للتالي:

  • السنة الأولى: 20.5%
  • السنة الثانية: 16.25%
  • السنة الثالثة: 12.25%
  • نوع العائد: متناقص سنويًا
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

تعد من أبرز الشهادات التي ترتبط بتحركات سعر الفائدة في السوق، حيث يرتبط العائد بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، ما يجعل قيمة العائد قابلة للتغير وفق قرارات السياسة النقدية.

  • سعر العائد:  19%
  • دورية الصرف: شهرية
  • نوع العائد: متغير
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

 

شهادة القمة.. دخل شهري ثابت

تعتبر شهادة “القمة” من أبرز شهادات الادخار التي تمنح العملاء استقرارًا في الدخل الشهري، خاصة لمن يفضلون العائد الثابت بعيدًا عن تغيرات أسعار الفائدة.

  • سعر العائد: 17.25% سنويًا
  • نوع العائد: ثابت
  • دورية الصرف: شهرية
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها الأخير في 21 مايو 2026 تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث أبقت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

وأرجع البنك المركزي قرار التثبيت إلى متابعة تطورات معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية العالمية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية والتجارة الدولية.

حملة مكبرة
خبز
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
