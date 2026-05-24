بعد تثبيت الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الحكومية خلال 2026

بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، يواصل المواطنون البحث عن أفضل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع داخل أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، خاصة مع استمرار طرح البنوك لشهادات بعوائد تنافسية تناسب أصحاب الدخل الشهري والثابت والراغبين في استثمار مدخراتهم بأمان.

وتتنوع شهادات الادخار بين العائد الثابت والمتغير والمتدرج، مع اختلاف دوريات صرف العائد بين الشهري والربع سنوي والسنوي، بما يمنح العملاء أكثر من خيار استثماري وفق احتياجاتهم المالية.

أولاً: شهادات بنك مصر

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري من بنك مصر

تُعد من أبرز الشهادات المرتبطة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، لذلك يتغير العائد وفق تحركات أسعار الفائدة.

سعر العائد: نحو 19%

دورية الصرف: شهرية

نوع العائد: متغير

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة من بنك مصر

تأتي ضمن أعلى الشهادات عائدًا داخل بنك مصر، وتمنح عائدًا متناقصًا على مدار 3 سنوات.

السنة الأولى: 20.5%

السنة الثانية: 16.25%

السنة الثالثة: 12.25%

نوع العائد: متناقص سنويًا

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاته

ثانياً: شهادات البنك الأهلي

الشهادات ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري (العائد السنوي)

تُعد من أبرز الخيارات للراغبين في الحصول على عائد مرتفع خلال السنوات الأولى.

السنة الأولى: 22%

السنة الثانية: 17.5%

السنة الثالثة: 13%

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

دورية صرف العائد: سنوية

الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت من البنك الأهلي المصري

تُعد من أكثر الشهادات استقرارًا من حيث الدخل الشهري.

مدة الشهادة: 3 سنوات

العائد: ثابت طوال مدة الشهادة

سعر العائد: 17.25%

دورية الصرف: شهرية

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري

تتغير وفق حركة سعر الإيداع بالبنك المركزي، لذلك تُعد من أكثر الشهادات ارتباطًا بتغيرات الفائدة.