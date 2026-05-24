قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: نحتاج اتفاقا ينهي الصراع بين أمريكا وإيران ويعيد فتح مضيق هرمز
كريم عبد العزيز عن فيلم 7 Dogs: تصوير دقيق بلا مجال للصدفة.. ومشاهد تحت الماء لساعات طويلة
فيلم 7 Dogs.. كريم عبد العزيز: عودة قوية إلى الأكشن.. وفخور بمشاركة نجوم عالميين
قبل إجازة العيد.. طريقة شحن كارت الكهرباء NFC وفوري
بسبب مخالفات على مجرى النيل.. «الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام
مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء في أبو قرقاص بالمنيا
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي: تعميم ترددات البث المباشر لشعائر الحج
أمم إفريقيا.. منتخب مصر للناشئين يتقدم بثلاثية أمام كوت ديفوار في الشوط الأول
نجوم «دولة التلاوة» يكشفون أجمل وأصعب اللحظات في برنامج «واحد من الناس»
5 سيارات أوتوماتيك زيرو.. تبدأ من 729 ألف جنيه
بعد نهاية مشوار صلاح في أنفيلد.. فتحي سند: انطفأت أعظم حكايات ليفربول
أسعار بيع اللحوم الطازجة والمبردة والأضاحي في المحافظات| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تثبيت الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الحكومية خلال 2026

أفضل شهادات الادخار في 2026
أفضل شهادات الادخار في 2026
رانيا أيمن

بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، يواصل المواطنون البحث عن أفضل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع داخل أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، خاصة مع استمرار طرح البنوك لشهادات بعوائد تنافسية تناسب أصحاب الدخل الشهري والثابت والراغبين في استثمار مدخراتهم بأمان.

وتتنوع شهادات الادخار بين العائد الثابت والمتغير والمتدرج، مع اختلاف دوريات صرف العائد بين الشهري والربع سنوي والسنوي، بما يمنح العملاء أكثر من خيار استثماري وفق احتياجاتهم المالية.

أولاً: شهادات بنك مصر

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري من بنك مصر

تُعد من أبرز الشهادات المرتبطة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، لذلك يتغير العائد وفق تحركات أسعار الفائدة.

  • سعر العائد: نحو 19%
  • دورية الصرف: شهرية
  • نوع العائد: متغير
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه
بنك مصر 2026

شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة من بنك مصر

تأتي ضمن أعلى الشهادات عائدًا داخل بنك مصر، وتمنح عائدًا متناقصًا على مدار 3 سنوات.

  • السنة الأولى: 20.5%
  • السنة الثانية: 16.25%
  • السنة الثالثة: 12.25%
  • نوع العائد: متناقص سنويًا
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاته

ثانياً: شهادات البنك الأهلي 

الشهادات ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري (العائد السنوي)

تُعد من أبرز الخيارات للراغبين في الحصول على عائد مرتفع خلال السنوات الأولى.

  • السنة الأولى: 22%
  • السنة الثانية: 17.5%
  • السنة الثالثة: 13%
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
  • دورية صرف العائد: سنوية
شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت من البنك الأهلي المصري

تُعد من أكثر الشهادات استقرارًا من حيث الدخل الشهري.

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • العائد: ثابت طوال مدة الشهادة
  • سعر العائد: 17.25%
  • دورية الصرف: شهرية
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري

تتغير وفق حركة سعر الإيداع بالبنك المركزي، لذلك تُعد من أكثر الشهادات ارتباطًا بتغيرات الفائدة.

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • العائد: متغير
  • سعر العائد: 19.25% ربع سنوي
  • مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي + 0.25%
  • يتم تعديل العائد تلقائيًا حسب تغير الفائدة
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر
شهادات الإدخار 2026 أكبر عائد تثبيت أسعار الفائدة شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر شهادات الإدخار في البنك الأهلي أفضل شهادات الإدخار في البنوك 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

الزمالك

الأهلي يترقب سقوط الرخصة.. كيف يتحرك الأحمر للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلًا من الزمالك؟

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

أسعار الأضاحي 2026

كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق

ترشيحاتنا

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

حارس معبد ابو سمبل

أول تعليق من حارس معبد أبو سمبل بعد تصدره الترند: بحب التصوير والسائحة انبهرت بالمكان

حجاج السياحة

بمشاركة كبار الدعاة.. تكثيف الندوات التوعوية لحجاج السياحة

بالصور

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد