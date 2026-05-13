اقتصاد

أفضل عائد في 2026.. شهادات البنك الأهلي المتغيرة والثابتة وأعلى الفوائد السنوية والشهرية

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تجمع بين العائد المرتفع والثابت أو المتدرج، لتناسب مختلف شرائح العملاء، سواء الباحثين عن دخل شهري ثابت أو عائد سنوي متدرج أو عائد مرتبط بتحركات الفائدة في السوق.

وتتنوع شهادات البنك الأهلي بين شهادات بعائد شهري ثابت، وأخرى متغيرة مرتبطة بسعر الفائدة، إضافة إلى شهادات طويلة الأجل بعوائد متدرجة تصل إلى مستويات مرتفعة في السنة الأولى.

شهادات الإدخار

أولًا: أعلى عائد سنوي متدرج (الشهادة البلاتينية المتدرجة 3 سنوات)
 

وتُعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات ذات العائد الأعلى في السنة الأولى، حيث تقدم عائدًا متناقصًا على مدار مدة الشهادة:

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • العائد: متدرج سنوي ثابت
  • العائد السنوي:
    • السنة الأولى: 22%
    • السنة الثانية: 17.5%
    • السنة الثالثة: 13%
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
  • يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء
  • لا يجوز الاسترداد قبل 6 أشهر

ثانيًا: الشهادة البلاتينية المتدرجة بعائد شهري (دخل شهري مرتفع)
 

وتناسب الباحثين عن دخل شهري مع عائد تنازلي تدريجي:

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • العائد: متدرج شهري
  • العائد:
    • السنة الأولى: 21%
    • السنة الثانية: 16.25%
    • السنة الثالثة: 12%
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • صرف العائد: شهريًا

ثالثًا: الشهادة البلاتينية (عائد شهري ثابت)
 

وتُعد هذه الشهادة من أكثر الشهادات استقرارًا من حيث الدخل الشهري:

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • العائد: ثابت طوال المدة
  • سعر العائد: 17.25% شهريًا
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • صرف العائد: شهري

رابعًا: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (الأكثر ارتباطًا بالفائدة)
 

وتتغير هذه الشهادة وفق حركة سعر الإيداع بالبنك المركزي:

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • العائد: متغير
  • سعر العائد: 19.25% ربع سنوي
  • مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي + 0.25%
  • يتم تعديل العائد تلقائيًا حسب تغير الفائدة
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • لا يجوز الاسترداد قبل 6 أشهر
خامسًا: الشهادة الخماسية (دخل شهري طويل الأجل)

  • مدة الشهادة: 5 سنوات
  • العائد: ثابت
  • سعر العائد: 14.25% شهري
  • صرف العائد: شهريًا
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

سادسًا: شهادة أمان المصريين (حماية + ادخار + تأمين)
 

وتجمع هذه الشهادة بين الادخار والتأمين على الحياة:

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • العائد: 13%
  • صرف العائد: في نهاية المدة
  • فئة الشراء: من 500 إلى 2500 جنيه
  • الحد الأقصى: 2500 جنيه (5 شهادات)
  • مخصصة للأفراد من 18 إلى 59 عامًا

مميزات إضافية:

  • وثيقة تأمين على الحياة دون كشف طبي
  • تعويض يصل إلى 50 ألف جنيه للوفاة الطبيعية
  • 250 ألف جنيه للوفاة بحادث
  • إمكانية صرف معاش أو مبلغ تأميني
  • سحب ربع سنوي على 200 جائزة بقيمة 10 آلاف جنيه.
