بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

يطرح البنك الأهلي المصري خلال هذه الفترة مجموعة كبيرة من شهادات الإدخار التي تناسب احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين سواء الباحثين عن عائد ثابت وآمن أو الراغبين في الاستفادة من العائد المتغير المرتبط بقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

وتتنوع شهادات البنك الأهلي المصري خلال 2026 بين شهادات بعائد مرتفع ومتدرج وشهادات بعائد ثابت طويل الأجل وأخرى توفر مزايا تأمينية وحماية على الحياة مثل شهادة أمان المصريين إلى جانب إتاحة الاقتراض بضمان بعض الشهادات وإصدار بطاقات ائتمان بضمانها بما يمنح العملاء مرونة كبيرة لاختيار الشهادة الأنسب لاحتياجاتهم المالية.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة لأبرز شهادات البنك الأهلي المصري في 2026

أولاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

مدة الشهادة 3 سنوات

نوع العائد متدرج سنوي ثابت

دورية صرف العائد سنويًا

العائد

السنة الأولى 22%

السنة الثانية 17.50%

السنة الثالثة 13%

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها

ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمان.

لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء



ثانياً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

مدة الشهادة 3 سنوات

نوع العائد متغير

دورية صرف العائد ربع سنوي

سعر العائد 19.25% ربع سنوي

العائد متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري Bid Corridor بزيادة 0.25%، ويتم تطبيق العائد من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمان، ولا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من الشراء.

ثالثاً: الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

مدة الشهادة 5 سنوات

نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة

دورية صرف العائد شهريًا

سعر العائد 14.25% شهري

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمانها.

رابعاً: الشهادة البلاتينية 3 سنوات

مدة الشهادة 3 سنوات

نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة

دورية صرف العائد شهري

سعر العائد 17.25% شهري ثابت طوال مدة الشهادة

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمانها، كما لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.



خامساً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

مدة الشهادة 3 سنوات

نوع العائد متدرج

دورية صرف العائد شهريًا

العائد

السنة الأولى 21%

السنة الثانية 16.25%

السنة الثالثة 12%

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها

سادساً: شهادة أمان المصريين

مدة الشهادة 3 سنوات

نوع العائد ثابت

سعر العائد 13%

دورية صرف العائد في نهاية مدة الشهادة

الفئات المتاحة تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه

الحد الأقصى للشراء 5 شهادات بإجمالي 2500 جنيه

تصدر للأفراد من سن 18 سنة حتى 59 سنة

يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش

يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها على ألا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء

لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها

وتسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة القيمة الاسمية والعوائد المتبقية بعد خصم قيمة الأقساط

كما يمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقًا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها

وهي وثيقة تأمين على الحياة للعميل دون كشف طبي من سن 18 حتى 59 عامًا

كما يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة، وتستحق التعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى

50 ألف جنيه للوفاة الطبيعية

250 ألف جنيه للوفاة بحادث

كما يمكن صرف مبلغ التأمين في صورة معاش مضمون الدفع لمدة محددة

وتسقط وثيقة التأمين في حالة استرداد الشهادة أو بلوغ العميل سن 60 عامًا.

كما يتم إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بقيمة 10 آلاف جنيه صافي لكل جائزة معفاة من الضرائب.