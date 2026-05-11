قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الإسكندرية يستقبل خلف الحبتور .. ورجل الأعمال الإماراتي يشيد بعروس البحر
حبس المنتج عوض ماهر 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في قضية شيكات
روته ووزيرة خارجية كندا يبحثان تعزيز الإنتاج الدفاعي وأمن القطب الشمالي ودعم أوكرانيا
الخارجية : استرداد 30 ألف قطعة أثرية الـ10 سنوات الماضية من مختلف دول العالم
لو وافقت تبقى كارثة | إعلامي ينبّه الأهلي لأزمة صادمة بسبب إمام عاشور
تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي
أحمد موسى: استقبال حافل للرئيس السيسي في نيروبي خلال أعمال قمة أفريقيا فرنسا
هل يعود للحرب.. اجتماع طارئ بين ترامب وفريق الأمن القومي الأمريكي
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
بعد إعلان حملها.. ليلي زاهر: معجزة صغيرة تحت نبضات قلبي
الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد و39 درجة الحرارة في القاهرة غدًا
أسعار ومواصفات هيونداي باليسيد 2026 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦
شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦
رانيا أيمن

يطرح البنك الأهلي المصري خلال هذه الفترة مجموعة كبيرة من شهادات الإدخار التي تناسب احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين سواء الباحثين عن عائد ثابت وآمن أو الراغبين في الاستفادة من العائد المتغير المرتبط بقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

وتتنوع شهادات البنك الأهلي المصري خلال 2026 بين شهادات بعائد مرتفع ومتدرج وشهادات بعائد ثابت طويل الأجل وأخرى توفر مزايا تأمينية وحماية على الحياة مثل شهادة أمان المصريين إلى جانب إتاحة الاقتراض بضمان بعض الشهادات وإصدار بطاقات ائتمان بضمانها بما يمنح العملاء مرونة كبيرة لاختيار الشهادة الأنسب لاحتياجاتهم المالية.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة لأبرز شهادات البنك الأهلي المصري في 2026

شهادات الإدخار بالبنوك

أولاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

مدة الشهادة 3 سنوات

نوع العائد متدرج سنوي ثابت

دورية صرف العائد سنويًا

العائد
السنة الأولى 22%
السنة الثانية 17.50%
السنة الثالثة 13%

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها

ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمان.

لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء


 ثانياً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

مدة الشهادة 3 سنوات

نوع العائد متغير

دورية صرف العائد ربع سنوي

سعر العائد 19.25% ربع سنوي

العائد متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري Bid Corridor بزيادة 0.25%، ويتم تطبيق العائد من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمان، ولا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من الشراء.

ثالثاً: الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

مدة الشهادة 5 سنوات

نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة

دورية صرف العائد شهريًا

سعر العائد 14.25% شهري

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمانها.

شهادات الإدخار

رابعاً: الشهادة البلاتينية 3 سنوات

مدة الشهادة 3 سنوات

نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة

دورية صرف العائد شهري

سعر العائد 17.25% شهري ثابت طوال مدة الشهادة

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمانها، كما لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.


خامساً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

مدة الشهادة 3 سنوات

نوع العائد متدرج

دورية صرف العائد شهريًا

العائد
السنة الأولى 21%
السنة الثانية 16.25%
السنة الثالثة 12%

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها

أسعار شهادات الإدخار

سادساً: شهادة أمان المصريين

مدة الشهادة 3 سنوات

نوع العائد ثابت

سعر العائد 13%

دورية صرف العائد في نهاية مدة الشهادة

الفئات المتاحة تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه

الحد الأقصى للشراء 5 شهادات بإجمالي 2500 جنيه

تصدر للأفراد من سن 18 سنة حتى 59 سنة

يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش

يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها على ألا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء

لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها

وتسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة القيمة الاسمية والعوائد المتبقية بعد خصم قيمة الأقساط

كما يمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقًا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها

وهي وثيقة تأمين على الحياة للعميل دون كشف طبي من سن 18 حتى 59 عامًا

الذهب أم شهادات الإدخار أم العقارات

كما يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة، وتستحق التعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى
50 ألف جنيه للوفاة الطبيعية
250 ألف جنيه للوفاة بحادث

كما يمكن صرف مبلغ التأمين في صورة معاش مضمون الدفع لمدة محددة

وتسقط وثيقة التأمين في حالة استرداد الشهادة أو بلوغ العميل سن 60 عامًا.

كما يتم إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بقيمة 10 آلاف جنيه صافي لكل جائزة معفاة من الضرائب.

شهادات البنك الأهلي شهادات الإدخار شهادة أمان المصريين الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الشهادة البلاتينية ٣ سنوات الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

كاديلاك

مواصفات أحدث سيارات كاديلاك العالمية

كيا

وريثة ستينجر.. كيا تطلق سيارة EV8 الكهربائية

فيفو

كل لحظة تحمل قصة vivo the moment مسابقة جديدة لاكتشاف المبدعين بعدسات الموبايل

بالصور

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طبيب يكشف .. هل تجعيدة الأذن علامة خفية على أمراض القلب؟

تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن

رئيس لجنة الطاقة النظيفة لـ صدى البلد : الحكومة تقود التحول للسيارات الكهربائية .. ومصر تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا للصناعة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد