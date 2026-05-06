15000 جنيه شهريًا.. أعلى شهادة ادخار بعائد قياسي في البنوك

مع اشتداد المنافسة بين البنوك في طرح شهادات الادخار، يشهد السوق المصرفي حالياً موجة من الشهادات ذات العائد المرتفع، في محاولة لجذب أكبر شريحة من العملاء الباحثين عن دخل شهري ثابت يصل ل 15000 جنيه .

وهذا التنافس انعكس بشكل مباشر على أسعار الفائدة التي وصلت إلى مستويات لافتة، مما فتح الباب أمام فرص حقيقية لتحقيق عوائد شهرية مجزية.

وفي ظل هذه التطورات، أصبح من الممكن بالفعل الوصول إلى دخل شهري ثابت يصل إلى 15,000 جنيه، كما يمكن تحقيق هذا المبلغ من خلال ربط شهادة ادخار بمبلغ أقل من مليون جنيه.

أقوى 5 شهادات ادخار بدخل شهري 15000 جنيه

أولاً: الشهادة البلاتينية (ذات العائد المتدرج) – البنك الأهلي المصري

هذه الشهادة لمن يبحث عن أقل مبلغ استثمار ممكن لتحقيق دخل مرتفع فوراً.

المبلغ المطلوب للـ 15 ألف: 857,150 جنيه تقريباً.

تفاصيل الفائدة (تناقصية):

السنة الأولى: 21% (دخل شهري ثابت 15,000 جنيهاً).

السنة الثانية: 15.25% (ينخفض لـ 10,900 جنيهاً).

السنة الثالثة: 12% ( ينخفض لـ 8,570 جنيهاً).

مدة الشهادة: 3 سنوات.

دورية الصرف: شهرياً.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

ثانياً: شهادة “ابن مصر” (الثلاثية المتناقصة) – بنك مصر

وتوفر هذه الشهادة نفس الميزة بمبالغ تحت المليون.

المبلغ المطلوب لتحقيق دخل شهري 15 ألف: 878,050 جنيه.

تفاصيل الفائدة:

السنة الأولى: 20.5%

السنة الثانية: 15.5% (ينخفض لـ 11,340 جنيهاً).

السنة الثالثة: 12.5% (ينخفض لـ 9,150 جنيهاً).

المدة: 3 سنوات، والعائد ثابت لكل سنة من سنواتها.

ثالثاً: شهادات CIB المتغيرة (عائد شهري)

هذه الشهادة ممتازة لأنها قد تزيد دخلك الشهري إذا رفع البنك المركزي الفائدة، ومبلغها لا يزال تحت المليون.

المبلغ المطلوب للـ 15 ألف: 923,076 جنيه.

تفاصيل الفائدة: 19.50% (متغيرة مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي “Corridor”).

دورية الصرف: شهرياً.

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى: يبدأ من 1000 جنيه، مما يجعلها متاحة للجميع وليست محصورة لكبار العملاء.

رابعاً: شهادة “إميرالد” – البنك العربي الأفريقي الدولي

وهي من أشهر الشهادات في السوق المصري لقوة البنك واستقرار عوائده.

المبلغ المطلوب للـ 15 ألف: 1,043,478 جنيه (وهنا المبلغ تخطى المليون بقليل، لكنها وُضعت كبديل آمن جداً لأن الفائدة فيها ثابتة وليست متناقصة).

تفاصيل الفائدة: 17.25% ثابتة طوال مدة الشهادة.

دورية الصرف: شهرياً.

المدة: 3 سنوات.

الميزة: دخل شهري ثابت 15,000 جنيه لمدة ثلاث سنوات.

خامساً: شهادة “برايم” – مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB)



وهي الخيار الأول لمن يفضل الصيرفة الإسلامية مع عائد ثابت وقوي.

المبلغ المطلوب للـ 15 ألف: 1,000,000 جنيه بالضبط.

تفاصيل الفائدة: 18% ثابت سنوياً.

دورية الصرف: شهرياً.

المدة: 3 سنوات.

الميزة: تتوافق مع أحكام الشريعة، وتمنحك دخل شهري ثابت 15 ألف جنيه لمدة ثلاث سنوات من خلال عمل شهادة بقيمة مليون جنيه.