قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على طلب بعض الوزارات بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
7 حالات لإنهاء الخطوبة في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين| تعرف عليها
نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري
مصر وقطر تكثفان التنسيق لخفض التصعيد الإقليمي ودعم المسار التفاوضي
علامات الحزن تسيطر على نجل هاني شاكر في جنازته
شاحنة الفول المجروش تكشف أخطر محاولة لتهريب آثار بالمليارات عبر نويبع.. تأجيل الحكم إلى 3 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

15000 جنيه شهريًا.. أعلى شهادة ادخار بعائد قياسي في البنوك

أقوى شهادات ادخار في البنوك 2026
أقوى شهادات ادخار في البنوك 2026
رانيا أيمن

مع اشتداد المنافسة بين البنوك في طرح شهادات الادخار، يشهد السوق المصرفي حالياً موجة من الشهادات ذات العائد المرتفع، في محاولة لجذب أكبر شريحة من العملاء الباحثين عن دخل شهري ثابت يصل ل 15000 جنيه . 

وهذا التنافس انعكس بشكل مباشر على أسعار الفائدة التي وصلت إلى مستويات لافتة، مما فتح الباب أمام فرص حقيقية لتحقيق عوائد شهرية مجزية.

وفي ظل هذه التطورات، أصبح من الممكن بالفعل الوصول إلى دخل شهري ثابت يصل إلى 15,000 جنيه، كما يمكن تحقيق هذا المبلغ من خلال ربط شهادة ادخار بمبلغ أقل من مليون جنيه.

أقوى 5 شهادات ادخار بدخل شهري 15000 جنيه

شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

أولاً: الشهادة البلاتينية (ذات العائد المتدرج) – البنك الأهلي المصري
هذه الشهادة لمن يبحث عن أقل مبلغ استثمار ممكن لتحقيق دخل مرتفع فوراً.
المبلغ المطلوب للـ 15 ألف: 857,150 جنيه تقريباً.
تفاصيل الفائدة (تناقصية):
السنة الأولى: 21% (دخل شهري ثابت 15,000 جنيهاً).
السنة الثانية: 15.25% (ينخفض لـ 10,900 جنيهاً).
السنة الثالثة: 12% ( ينخفض لـ 8,570 جنيهاً).
مدة الشهادة: 3 سنوات.
دورية الصرف: شهرياً.
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

شهادات الإدخار بالبنوك

ثانياً: شهادة “ابن مصر” (الثلاثية المتناقصة) – بنك مصر
وتوفر هذه الشهادة نفس الميزة بمبالغ تحت المليون.
المبلغ المطلوب لتحقيق دخل شهري 15 ألف: 878,050 جنيه.
تفاصيل الفائدة:
السنة الأولى: 20.5% 
السنة الثانية: 15.5% (ينخفض لـ 11,340 جنيهاً).
السنة الثالثة: 12.5% (ينخفض لـ 9,150 جنيهاً).
المدة: 3 سنوات، والعائد ثابت لكل سنة من سنواتها.

أسعار شهادات الإدخار

ثالثاً: شهادات CIB المتغيرة (عائد شهري)
هذه الشهادة ممتازة لأنها قد تزيد دخلك الشهري إذا رفع البنك المركزي الفائدة، ومبلغها لا يزال تحت المليون.
المبلغ المطلوب للـ 15 ألف: 923,076 جنيه.
تفاصيل الفائدة: 19.50% (متغيرة مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي “Corridor”).
دورية الصرف: شهرياً.
المدة: 3 سنوات.
الحد الأدنى: يبدأ من 1000 جنيه، مما يجعلها متاحة للجميع وليست محصورة لكبار العملاء.

شهادات الإدخار

رابعاً: شهادة “إميرالد” – البنك العربي الأفريقي الدولي
 وهي من أشهر الشهادات في السوق المصري لقوة البنك واستقرار عوائده.
المبلغ المطلوب للـ 15 ألف: 1,043,478 جنيه (وهنا المبلغ تخطى المليون بقليل، لكنها وُضعت كبديل آمن جداً لأن الفائدة فيها ثابتة وليست متناقصة).
تفاصيل الفائدة: 17.25% ثابتة طوال مدة الشهادة.
دورية الصرف: شهرياً.
المدة: 3 سنوات.
الميزة: دخل شهري ثابت 15,000 جنيه لمدة ثلاث سنوات.

شهادات الإدخار

خامساً: شهادة “برايم” – مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB)
 

وهي الخيار الأول لمن يفضل الصيرفة الإسلامية مع عائد ثابت وقوي.
المبلغ المطلوب للـ 15 ألف: 1,000,000 جنيه بالضبط.
تفاصيل الفائدة: 18% ثابت سنوياً.
دورية الصرف: شهرياً.
المدة: 3 سنوات.
الميزة: تتوافق مع أحكام الشريعة، وتمنحك دخل شهري ثابت 15 ألف جنيه لمدة ثلاث سنوات من خلال عمل شهادة بقيمة مليون جنيه.

أعلى عائد شهري شهادات الإدخار في البنك الأهلي المصري أفضل شهادات إدخار في ٢٠٢٦ أفضل عائد من شهادات الإدخار مقارنة بين شهادات الإدخار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

صبا مبارك

صبا مبارك بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

أشرف زكي

أشرف زكي عن هاني شاكر: فقدنا قيمة إنسانية وفنية

فيلم اوراق التاروت

انتهاء أزمة فيلم أوراق التاروت مع الرقابة

بالصور

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد