دبلوماسي أمريكي سابق: واشنطن تتمسك بخطة السلام رغم التصعيد الميداني

قال باتريك ثيروس دبلوماسي أمريكي سابق، إنّ الموقف الرسمي للولايات المتحدة يتمثل في التمسك بخطة السلام التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع توقع التزام جميع الأطراف بها، مشيرًا، إلى وجود فجوة بين الموقف الرسمي والتطورات العملية على الأرض، في ظل استمرار الحرب والتصعيد في غزة والضفة الغربية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب من أجل الحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي، الذي يضم أحزاباً من اليمين الديني والمتطرف.

وتابع، أن سقوط الحكومة قد يؤدي إلى رفع الحصانة عنه ومواجهته لمحاكمات تتعلق بقضايا فساد، الأمر الذي يدفعه إلى اتخاذ مواقف تضمن استمرار دعم اليمين المتشدد له.

وأشار باتريك ثيروس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع نفسه في موقع المتحكم الرئيسي بالقرارات الكبرى داخل الإدارة الأمريكية، ما يجعله مضطراً للتعامل مع ملفات متعددة في وقت واحد.

ترامب يواجه حالياً وضعاً معقداً

ولفت، إلى أن ترامب يواجه حالياً وضعاً معقداً، خاصة في ما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، محذراً من أن أي تصعيد عسكري واسع قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأمريكيين.