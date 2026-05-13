بـ25 طعنة.. القبض على صاحب شركة هشم رأس زوجته في بدر

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على صاحب شركة متهم بقتل زوجته بأن هشم رأسها وسدد لها 25 طعنة متفرقة في جسدها، بسبب خلافات زوجية دائمة بينهما في مدينة بدر.

تم إبلاغ الأجهزة الأمنية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات متفرقة في الجسد، وجرى نقلها للمشرحة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات زوجية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.