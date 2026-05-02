"قضايا الدولة" تشارك في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للقانون والطاقة

يشارك مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة اليوم السبت في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق جامعة عين شمس لعام 2026، والمنعقد تحت عنوان «القانون والطاقة»، خلال يومي 2 – 3 مايو 2026.

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، الدكتور محمد إبراهيم الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور طارق أحمد ماهر زغلول، مقرر المؤتمر.

يُلقي المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية، كما يتولى المستشار أحمد سعد عبد العاطي، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي إدارة إحدى جلسات المؤتمر.

تأتي هذه المشاركة استمرارًا للتعاون المثمر بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس والمركز، بما يعكس الحرص المشترك على دعم التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات القضائية، ومواكبة أحدث التطورات في القضايا القانونية المرتبطة بقطاع الطاقة.