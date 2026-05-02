الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
أسماء عبد الحفيظ

نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟في السنوات الأخيرة، بدأ كثير من الأشخاص يشتكون من موقف محرج ومتكرر، تتحدث بشكل طبيعي، ثم فجأة تتوقف لأنك نسيت كلمة بسيطة جدًا، هذا المشهد الذي كان يُنسب قديمًا إلى التقدم في العمر فقط، أصبح الآن يحدث مع الشباب بشكل لافت للجميع، ما دفع الخبراء لدراسة هذه الظاهرة التي وُصفت بـ نسيان الكلمات اللحظي.

فهل نحن أمام مشكلة صحية حقيقية؟ أم أن أسلوب حياتنا الحديث هو السبب؟ 

ما هي ظاهرة نسيان الكلمات أثناء الكلام؟

تُعرف هذه الحالة علميًا بـ التوقف اللفظي المؤقت، وهي لحظة يعجز فيها الشخص عن استدعاء كلمة يعرفها جيدًا، رغم أنه قد يتذكر معناها أو أول حرف منها.

الغريب أن هذه الحالة لا ترتبط دائمًا بضعف الذاكرة، بل قد تحدث لدى أشخاص يتمتعون بذكاء طبيعي وقدرة لغوية جيدة، لكنها أصبحت أكثر شيوعًا في العصر الحديث.

لماذا أصبحت أكثر انتشارًا الآن؟

يرى متخصصون أن نمط الحياة الحالي لعب دورًا كبيرًا في ظهور هذه الظاهرة، خاصة مع الاعتماد الزائد على التكنولوجيا.

1. الاعتماد على الهواتف الذكية

أصبحنا نكتب أقل ونتحدث بتركيز أقل، ونعتمد على “الكتابة التلقائية” والتصحيح الذكي، ما يقلل من تدريب الدماغ على استدعاء الكلمات.

2. سرعة المحتوى

المحتوى السريع على مواقع التواصل جعل الدماغ يعتاد على التلقي بدل التفكير، مما يضعف مهارات التعبير التدريجي.

3. التشتت المستمر

الإشعارات، الرسائل، وتعدد المهام تجعل التركيز ضعيفًا، وبالتالي يقل كفاءة استرجاع المعلومات.

هل السبب نفسي أم عضوي؟

في معظم الحالات، لا يكون الأمر خطيرًا، بل يرتبط بعوامل يومية مثل:

  • التوتر والضغط النفسي
  • قلة النوم
  • الإرهاق الذهني
  • ضعف التركيز

لكن إذا تكرر بشكل مبالغ فيه أو صاحبه أعراض أخرى مثل النسيان الشديد أو صعوبة الفهم، فقد يكون مؤشرًا يحتاج إلى تقييم طبي.

ماذا يقول خبير التغذية؟

قال الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الدماغ مثل أي عضو في الجسم، يحتاج إلى تغذية سليمة ليعمل بكفاءة، نقص بعض العناصر مثل فيتامين B12 وأوميجا 3 يمكن أن يؤثر على الذاكرة وسرعة استدعاء الكلمات، كما أن الإفراط في السكريات والوجبات السريعة قد يضعف وظائف المخ مع الوقت.

وأضاف: نمط الحياة الحديث، خاصة قلة النوم والاعتماد على الأجهزة، له تأثير واضح، لكن التغذية الجيدة يمكن أن تقلل من هذه الأعراض بشكل كبير.

كيف تحمي نفسك من هذه الظاهرة؟

  1.  درّب دماغك
    اقرأ بصوت عالٍ
    اكتب بيدك من وقت لآخر
    حاول التعبير بجمل كاملة بدل الاختصار
  2. قلل التشتت
    خصص وقتًا بدون موبايل
    ركّز على مهمة واحدة في كل مرة
  3.  اهتم بالتغذية
    تناول الأسماك والمكسرات
    أكثر من الخضروات الورقية
    قلل السكريات
  4.  احصل على نوم كافٍ، النوم الجيد يعيد ترتيب المعلومات داخل الدماغ ويقوي الذاكرة.

متى تقلق؟

يجب استشارة الطبيب إذا:

  • أصبح النسيان متكررًا بشكل ملحوظ
  • واجهت صعوبة في تكوين جمل بسيطة
  • صاحب ذلك فقدان في التركيز أو الوعي
نسيان الكلمات ظاهرة جديدة تثير القلق نسيان الكلمات أثناء الكلام نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا ما هي ظاهرة نسيان الكلمات أثناء الكلام ماذا يقول خبير التغذية كيف تحمي نفسك من هذه الظاهرة العمر

