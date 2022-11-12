عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مش هتحتاج أي برامج.. أسهل طريقة لمعرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر

معرفة باسورد الواي
معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر

يمكنك معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر باستخدام بعض البرامج التى يتم تحميلها عبر الإنترنت، ففي حال نسيان كلمة المرور الخاصة بشبكة الواي فاي في منزلك، ولا ترغب في الاستعانة بأي برامج تستطيع بسهولة معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر من خلال جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز.

معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر

يسمح لك نظام التشغيل ويندوز بـ  معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر بسهولة، دون استخدام أي أدوات إضافية أو تحميل أي برامج، وذلك عن طريق ميزة موجودة فى نظام التشغيل ويندوز.

 

بدون تكلفة.. حيلة ذكية لتقوية إشارة الواي فاي بالمنزل

ازاي تعرف باسوورد الواي فاي على أندرويد بسرعة

 

وبداخل أنظمة التشغيل ويندوز، أضافت شركة مايكروسوفت طريقة سهلة يمكنك من خلالها معرفة كلمة السر لجميع الشبكات المحفوظة على اللاب توب خاصتك، والتى تم الاتصال بها من قبل، ففي حال عدم تذكرك كلمة المرور الخاصة بجهاز التوجيه الموجود في منزلك، يمكنك ببساطة معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر الخاص بك.


طريقة معرفة الرقم السري الخاص بالواي فاي من الكمبيوتر

في حالة رغبتك في معرفة الرقم السري الخاص بالواي فاي في منزلك، وتريد الاتصال بها على الهاتف لكنك لا تتذكر كلمة المرور التي قمت بتعيينها سابقا، يمكنك معرفة هذه المعلومة بسهولة من خلال حاسوبك على أي نسخة ويندوز.

الخطوة الأولى: افتح لوحة التحكم الخاصة بنظام ويندوز Control Panel.

الخطوة الثانية: اضغط على خيار الإنترنت والمشاركة Network and sharing.

الخطوة الرابعة: من القائمة الجانبية انقر على خيار Change adapter options.

الخطوة الخامسة: حدد الخيار الخاص بشبكة الواي فاي wi-fi التي تريد معرفة كلمة السر الخاصة بها.

الخطوة السادسة: اضغط على خيار wireless properties لفتح إعدادات الشبكة المتصل بها حاليا.

الخطوة السابعة: انقر على تبويب اأامان secuirty أعلي النافذة المنبثقة.

الخطوة الثامنة: اضغط على خيار show character وسيتم كشف كلمة مرور الواي فاي المتصل بها حاليا على الويندوز.

معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر

معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر في ثواني

طريقة أخرى يمكنك من خلالها كشف كلمة مرور الشبكة اللاسلكية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وذلك باستخدام موجه الأوامر على ويندوز، حيث يمكنك باستخدام هذه الطريقة معرفة كلمات المرور الخاصة بكل الشبكات التي اتصلت بها من قبل:

1. من قائمة ابدأ انقر على خيار RUN ثم اضغط على زر ويندوز + R من لوحة المفاتيح.

2. قم بكتابة الأمر التالي Cmd ثم اضغط إدخال.

3. بعد ذلك قم بنسخ الأمر التالي واذهب إلى النافذة التي ستظهر أمامك، واضغط بزر الماوس الأيمن ثم لصق واضغط Enter.

4. ستظهر لك الآن كافة شبكات الواي فاي التي اتصلت بها من قبل.

5. لكي تعرف كلمة مرور الشبكة قم بنسخ الكود التالي ثم قم بلصقه بنفس الطريقة واضغط Enter، تذكر أنه عليك استبدال رمز (#) باسم شبكة الواي فاي التي تريد معرفة كلمة مرورها.
6. ستظهر لك كافة المعلومات عن الشبكة من بينها كلمة المرور Key Content، بجانب هذا الخيار سوف تستطيع معرفة باسورد الواي فاي.

معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر

برامج لمعرفة باسورد الواى فاي من الكمبيوتر

يمكنك استخدام أحد البرنامج المخصصة لـ معرفة باسورد الواى فاي، ويمكنك من خلاله معرفة جميع كلمات المرور الخاصة بشبكات الواي فاي التي اتصلت بها وتم حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز حتي ولو لم تكن متصل بها في الوقت الحالي.

ولـ معرفة باسورد الواى فاي من الكمبيوتر لكل الشبكات المحفوظة والتى تم الاتصال بها باستخدام الكمبيوتر أو اللاب توب, يمكنك استخدام برنامج يسمىWirelessKey، فبمجرد تحميله وثبيته على جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز وسيقوم باظهار جميع كلمات المرور للشبكات المحفوظة والتي سبق أن اتصلت بها، وسيقوم البرنامج بفك تشفير كلمات المرور المحفوظة على الويندوز وأظهارها لك.

معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر
باسورد الواى فاى كلمة المرور الواي فاي معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر برامج لمعرفة باسورد الواى فاي طريقة معرفة الرقم السري كيفية معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

بعد العملية الجراحية | مفاجأة صادمة في توقيت عودة الونش إلى الزمالك

فيتوريا يُطيح بـ 11 لاعباً خارج مباراة منتخب مصر وبلجيكا| أسماء مدوية

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات Infinix Zero 5G 2023.. موبايل أنيق من إنفينيكس بإمكانيات خارقة

بالصور والأسعار.. أفضل 5 هواتف ذكية تحت 5000 جنيه في مصر

لافا تطلق أرخص هاتف 5G في العالم

ولا في الخيال .. نظارة ذكية تقتل مرتديها عمدا

أقوى موبايل وصل.. ريلمي تعلن عن هاتفها الجديد Realme 10

ترشيحاتنا

لماذا أغلق باب التوفيق عنك؟.. بسبب 7 أفعال شائعة احذر مصائبها

بورصة السيارات | زيادة أوفر برايس رينو ميجان 2022

تحذير للنساء.. 4 أضرار لتناول عشبة القمح بكثرة خلال الحمل تعرضك للإجهاض

تراجع حاد في سعر الدولار عالميا.. والجنيه الإسترليني يحقق أفضل مكاسب يومية

بأسهل الخطوات .. وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الداكنة خلال يومين

بسعر 45 مليون جنيه.. أبرز مواصفات مكلارين سينا موديل 2022| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأجل مغنية شهيرة.. إيلون ماسك يغير إعدادات تويتر

عمل بياع جرائد ونام بمحطة سكة حديد.. محطات فى حياة محمود عبد العزيز

سر المعركة الصامتة بين صلاح وحسام حبيب وشيرين

ازاى تتعامل مع الشخص الغيور.. متى تتجاهل ومتى تواجه؟

فيديو

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ