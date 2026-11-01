ماذا تقدم مازيراتي جران توريزمو 2027 الجديدة؟

تواصل مازيراتي جران توريزمو ترسيخ مكانتها ضمن أبرز السيارات التي تقدمها العلامة الإيطالية في الأسواق العالمية، من خلال نسخة 2027 التي تجمع بين الطابع الرياضي المعروف لهذا الطراز والتحول إلى منظومة دفع كهربائية بالكامل.

وتأتي فئة Folgore بمجموعة تعتمد على ثلاثة محركات كهربائية، مع نظام دفع كلي وتجهيزات تجمع بين الأداء المرتفع الذي يمنحها القدرة على التسارع والانطلاق، إلى جانب تصميم كوبيه بأربعة مقاعد ومساحة تخزين خلفية.

مازيراتي جران توريزمو

ثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 751 حصانًا

تعتمد مازيراتي جران توريزمو Folgore 2027 على منظومة كهربائية تضم ثلاثة محركات، تنتج مجتمعة قوة تصل إلى 751 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 1350 نيوتن متر.

وتتصل هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي AWD، وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 92.5 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 542 كيلومترًا.

مازيراتي جران توريزمو

تسارع مازيراتي جران توريزمو

تنعكس القدرات الفنية للمنظومة الكهربائية على أداء جران توريزمو Folgore، إذ تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 325 كيلومترًا في الساعة.

أبعاد مازيراتي جران توريزمو 2027

يأتي وزن مازيراتي جران توريزمو 2027 دون ركاب عند 2260 كيلوجرامًا، بينما تبلغ أبعاد نحو 4970 مم للطول، و1957 مم للعرض، و1392 مم للارتفاع، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2929 مم.

مازيراتي جران توريزمو

وتضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيةLED ، إلى جانب إضاءة نهارية، وتستند إلى عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، بينما تأتي المرايا الخارجية بخاصيتي الضبط والطي الكهربائي، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 270 لترًا.

مقصورة وتجهيزات مازيراتي جران توريزمو 2027

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام ملاحة متصل، وتعمل هذه الشاشة ضمن منظومة رقمية تشمل شاشة للعدادات بقياس 12.2 بوصة، مع نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD ضمن تجهيزات السيارة.

مازيراتي جران توريزمو

وتوفر مازيراتي جران توريزمو Folgore مقاعد أمامية للسائق والراكب قابلة للتعديل كهربائيًا، إلى جانب مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من الأنظمة دون الحاجة إلى الابتعاد عن وضع القيادة، كما تتضمن المقصورة نظامًا صوتيًا يضم 19 سماعة، مع إضاءة داخلية محيطية، وبنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.