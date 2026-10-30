مازيراتي بيرالتا D تقدم بهيكل مصنوع من النحاس.. صور

لم تعد مازيراتي بيرالتا D مجرد سيارة معدلة من أحد طرازات العلامة الإيطالية، بل تحولت إلى مشروع تصميمي مستقل يستعرض إمكانات استخدام مواد غير تقليدية في صناعة هياكل السيارات الفاخرة.

واختار المصمم الإيطالي فابريزيو جيوجيارو تقديم السيارة بلمسات خارجية مصنوعة من النحاس المشغول يدوياً، مع الاحتفاظ بالأساس الهندسي والميكانيكي لمازيراتي جران توريزمو، لتخرج في صورة كوبيه بـ 4 مقاعد وملامح مستوحاة من سيارات السبعينيات.

مازيراتي بيرالتا D

مازيراتي بيرالتا D تخطف الأنظار بهيكل نحاسي

ظهرت السيارة بالمكسيك في 24 أكتوبر 2026، وهي نسخة وحيدة نفذتها دار GFG Style لصالح احد رجال الأعمال وجامعي السيارات في المكسيك، واختارت GFG Style الابتعاد عن ألواح الألمنيوم والفولاذ التقليدية في تشكيل الجزء الخارجي، واستعاضت عنها بألواح نحاسية خضعت لعمليات الطرق والتشكيل اليدوي.

وتعتمد السيارة الأبواب الجانبية المعتادة، وإنما تستخدم غطاءً علوياً متحركاً يفتح ضمن حركة واحدة، مع نوافذ جانبية مستقلة، بينما أضيفت آلية فتح جناحية لتسهيل الوصول إلى المقاعد، مستلهمة من حلول تصميمية ظهرت عام 1967 في سيارة دي توماسو مانجوستا.

مازيراتي بيرالتا D

تصميم مازيراتي بيرالتا D من الداخل

جرى تقسيم لوحة القيادة إلى منطقتين، مع تجهيز جهة الراكب الأمامي بمرآة مضاءة وشاشة مخصصة، بينما تضم المنطقة الخلفية ثلاجة مخفية لحفظ المشروبات وأربعة أكواب نحاسية، كما حصلت مقصورة السيارة على مقاعد من الجلد بدرجات معدنية ونحاسية، مع تطعيمات من الألكانتارا وخياطة بخيوط نحاسية حقيقية.

مازيراتي بيرالتا D

مواصفات مازيراتي جران توريزمو القياسية

يذكر أن النسخة القياسية من مازيراتي جران توريزمو تعتمد على محرك V6 Nettuno مزدوج التوربو بسعة 3.0 لتر، بقوة 490 حصاناً في فئة Modena، ترتفع إلى 550 حصاناً في فئة Trofeo، مع عزم دوران يبلغ 600 و650 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي.

الأبعاد الهيكلية لجران توريزمو

تبلغ أبعاد مازيراتي جران توريزمو القياسية 4,965 مم طولاً، و1,960 مم عرضاً شاملاً المرايا، و1,410 مم ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2,929 مم.