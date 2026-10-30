وزير الري السابق: السد العالي «البنك المركزي المائي» لمصر

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن الدولة المصرية استعدت مبكرًا لمواجهة أزمات المياه والتحديات المرتبطة بالجفاف وتراجع معدلات الأمطار والفيضانات، من خلال استراتيجية استباقية تستهدف زيادة القدرة على امتصاص الصدمات المائية، وضمان عدم تأثر احتياجات المواطنين.

مصر استعدت مبكرًا لصدمات المياه والفيضان أقل من المتوسط

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الدولة عملت منذ سنوات وفق رؤية تستهدف توقع المخاطر المائية قبل حدوثها، والاستعداد للتعامل معها من خلال مشروعات وسياسات مختلفة، مؤكدًا أن ما جرى تنفيذه لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة تخطيط واستراتيجية ممتدة.

وأوضح أن السد العالي يمثل ما وصفه بـ«البنك المركزي المائي» لمصر، باعتباره المخزون الاستراتيجي الذي يمكن الاعتماد عليه خلال فترات الجفاف أو انخفاض الواردات المائية، موضحًا أن الدولة تعمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه وتخزينها، حتى تستطيع السحب من هذا المخزون عند حدوث أي نقص.

وضرب مثالًا بالعام الحالي، مشيرًا إلى أن الفيضان جاء أقل من المتوسط، لكن وجود كميات مياه مخزنة في بحيرة السد العالي أتاح تعويض جزء من النقص من خلال السحب من المخزون الاستراتيجي.

وأشار وزير الري السابق إلى أن الدولة اتبعت سياسات لترشيد استهلاك المياه، من بينها خفض المساحات المزروعة بمحاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل الأرز والموز وقصب السكر، مع قصر زراعتها على المساحات الضرورية، بهدف توفير المياه وتخزينها للاستفادة منها خلال فترات الجفاف.

وأكد عبد العاطي أن التعامل مع تحديات المياه يتطلب الاستعداد المسبق، وعدم انتظار وقوع الأزمة، موضحًا أن الدولة تعمل على إدارة الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن القدرة على مواجهة التغيرات التي قد تؤثر على الموارد المائية مستقبلًا.