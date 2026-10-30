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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي

مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف
مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف
خالد يوسف

بعد تطبيق مصر العمل بنطام التوقيت الشتوي منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، تزامناً مع انتهاء التوقيت الصيفي وعودة عقارب الساعة للوراء في مصر؛ يترقب ملايين الركاب تطبيق مواعيد مترو الأنفاق الشتوية 2026، والقطار الكهربائي الخفيف، والأتوبيس الترددي، خاصة مع النزول للعمل صباح الأحد، حيث أعلنت وزارة النقل الجداول الزمنية الجديدة التي تضمن استمرار انتظام حركة القطارات عبر الخطوط الثلاثة بكفاءة عالية، وكذلك القطار الخفيف والأتوبيس الترددي، لتلبية احتياجات الموظفين والطلاب وتجنب أي تكدس، لضمان تنظيم الرحلات اليومية بكل سهولة ودون تأخير. 

​مواعيد عمل مترو الأنفاق بالتوقيت الشتوي

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة ، تزامنًا مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، منذ الساعات الأولى ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وتأتي مواعيد عمل المترو على الخطوط الثلاثة بالتوقيت الشتوي، كالتالي:

- يقوم أول قطار من المحطات الانتهائية للخطين الأول والثاني «حلوان - المرج الجديدة - شبرا- المنيب» في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- يقوم أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- يقوم أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام الساعة 5:20 صباحًا.

- يقوم أول قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

مواعيد آخر قطار مترو في التوقيت الشتوي

- يقوم آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان في تمام الساعة 11:40 مساءً.

- يقوم آخر قطار من شبرا في تمام الساعة 11:55 مساءً.

- يقوم آخر قطار من المنيب في تمام الساعة 12:05 صباحًا.

مواعيد آخر قطار مترو

- يقوم آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة في تمام الساعة 11:33 مساءً.

- يقوم آخر قطار من عدلى منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام الساعة 11:29 مساءً.

- يقوم آخر قطار من محور روض الفرج فى اتجاه عدلى منصور في تمام الساعة 11:55 مساءً.

- يقوم آخر قطار من جامعة القاهرة فى اتجاه عدلى منصور في تمام الساعة 11:52 مساءً.

- يتقابل آخر قطارات بالخطين الأول والثاني بمحطة السادات في تمام الساعة 12:25 صباحًا.

مواعيد المترو

- ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة في تمام الساعة 12:00 صباحًا.

- ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام الساعة 11:45 مساءً.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT

تشمل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ما يلي:

مواعيد أول القطارات

- من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة: الساعة 6 صباحًا.

- من محطة بدر إلى محطة عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحًا.

القطار الكهربائي الخفيف

مواعيد آخر القطارات

من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 10:15 مساءً.

من عدلي منصور إلى بدر: الساعة 10:45 مساءً.

من بدر إلى عدلي منصور: الساعة 10:36 مساءً.

تشغيل الأتوبيس الترددي BRT

وفي سياق متصل، بدأ تشغيل الأتوبيسات الترددية مباشرة من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس، اعتبارًا من صباح الخميس 8 أكتوبر 2026، ضمن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى.

الأتوبيس الترددي 

ويبلغ زمن التقاطر بين الأتوبيسات نحو 10 دقائق، مع إلغاء الانتظار بمحطة الجولف، بهدف تيسير حركة الركاب وتحسين خدمات النقل الجماعي.

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