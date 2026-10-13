قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم
مجلس الوزراء السعودي: لن نسمح بتهديد أمن المملكة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب
أوروبا تشدد قبضتها على الهجرة.. فون دير لاين تدفع نحو ترحيل أسرع وتوسيع صلاحيات «فرونتكس»
التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
القوات المسلحة اليمنية: استهدافات الجبهتين الشرقية والجنوبية ركزت على تفكيك منظومة الدفاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي

المترو
المترو
قسم الخدمات

​​مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 وتأخير الساعة 60 دقيقة،  اعتبارا من يوم الجمعة 30 أكتوبر، أعلنت الجهات المعنية عن المواعيد الجديدة لتشغيل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) لضمان انتظام حركة المرور وخدمة الركاب.  

​أولاً: مواعيد مترو الأنفاق الجديدة

​شملت التعديلات الجديدة مواعيد انطلاق أول قطار وآخر قطار على كافة الخطوط كالتالي:

مواعيد المترو الجديدة

أول قطار:

  • ​الخطان الأول والثاني: يبدأ التشغيل في تمام الساعة 5:15 صباحاً.  
  • ​الخط الثالث: يبدأ من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 5:15 صباحاً، ومن عدلي منصور إلى محور روض الفرج في تمام الساعة 5:20 صباحاً.  
وظائف المترو

أخر قطار:

  • ​اتجاه المرج الجديدة وحلوان: يتحرك في تمام الساعة 11:40 مساءً.  
  • ​اتجاه شبرا: يتحرك في تمام الساعة 11:55 مساءً.  
  • ​اتجاه المنيب: يتحرك في تمام الساعة 12:05 صباحاً.  
مواعيد المترو والقطار الكهربائى LRT بعد العيد

​ثانياً: مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT

تم تحديث جدول رحلات القطار الكهربائي لتناسب التوقيت الجديد كالتالي:

أول قطار:

  • ​من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 6:00 صباحاً.  
  • ​من بدر إلى عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحاً.  
مواعيد المترو في رمضان 2026

​أخر قطار:

  • ​من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 10:15 مساءً.  
  • ​من عدلي منصور إلى بدر: الساعة 10:45 مساءً.  
  • ​من بدر إلى عدلي منصور: الساعة 10:36 مساءً.  
المترو الجديد

تعليمات جديدة مع بدء تشغيل الأتوبيس الترددي من محطة الإسكندرية الزراعي 

​أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع (BRT) عن بدء تحرك الأتوبيسات مباشرة اعتباراً من صباح اليوم الخميس، 8 أكتوبر 2026، من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس.

​تفاصيل التعديلات الجديدة:

زمن التقاطر: يتم تسيير الرحلات بزمن تقاطر يبلغ 10 دقائق لضمان سرعة وسهولة التنقل.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو 2026

إلغاء الانتظار: يأتي هذا التعديل في إطار استمرار التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بالجمهور، متضمناً إلغاء الانتظار بمحطة الجولف.

الهدف من القرار: تيسير حركة المواطنين المترددين على الأتوبيس الترددي وتقديم خدمة نقل جماعي حضارية ومستدامة تتسم بالسرعة والانتظام.

إنترنت ببلاش.. طريقة تفعيل واي فاي المترو خطوة بخطوة

يأتي هذا التحديث في خطوط سير التشغيل التجريبي لـ (BRT) ضمن جهود قطاع النقل لتحسين تجربة الركاب ورفع كفاءة التشغيل على طول المسار.

التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2026 مواعيد المترو مترو الأنفاق القطار الكهربائي الخفيف مواعيد التوقيت الشتوي تأخير الساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

فيتنام تلزم محطات شحن السيارات الكهربائية بخدمة جميع المركبات حتى منتصف 2027

فيتنام تلزم محطات شحن السيارات الكهربائية بخدمة جميع المركبات حتى منتصف 2027

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يجدد عزمه تحسين جودة الوظائف وتعزيز الإنتاجية والتنافسية داخل بلدانه

وزير الخارجية:

وزير الخارجية: أبناء مصر بالخارج يمثلون امتدادا للوطن

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد