التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي

​​مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 وتأخير الساعة 60 دقيقة، اعتبارا من يوم الجمعة 30 أكتوبر، أعلنت الجهات المعنية عن المواعيد الجديدة لتشغيل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) لضمان انتظام حركة المرور وخدمة الركاب.

​أولاً: مواعيد مترو الأنفاق الجديدة

​شملت التعديلات الجديدة مواعيد انطلاق أول قطار وآخر قطار على كافة الخطوط كالتالي:

أول قطار:

​الخطان الأول والثاني: يبدأ التشغيل في تمام الساعة 5:15 صباحاً.

​الخط الثالث: يبدأ من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 5:15 صباحاً، ومن عدلي منصور إلى محور روض الفرج في تمام الساعة 5:20 صباحاً.

​أخر قطار:

​اتجاه المرج الجديدة وحلوان: يتحرك في تمام الساعة 11:40 مساءً.

​اتجاه شبرا: يتحرك في تمام الساعة 11:55 مساءً.

​اتجاه المنيب: يتحرك في تمام الساعة 12:05 صباحاً.

​ثانياً: مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT

تم تحديث جدول رحلات القطار الكهربائي لتناسب التوقيت الجديد كالتالي:

​أول قطار:

​من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 6:00 صباحاً.

​من بدر إلى عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحاً.

​أخر قطار:

​من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 10:15 مساءً.

​من عدلي منصور إلى بدر: الساعة 10:45 مساءً.

​من بدر إلى عدلي منصور: الساعة 10:36 مساءً.

تعليمات جديدة مع بدء تشغيل الأتوبيس الترددي من محطة الإسكندرية الزراعي

​أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع (BRT) عن بدء تحرك الأتوبيسات مباشرة اعتباراً من صباح اليوم الخميس، 8 أكتوبر 2026، من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس.

​تفاصيل التعديلات الجديدة:

​زمن التقاطر: يتم تسيير الرحلات بزمن تقاطر يبلغ 10 دقائق لضمان سرعة وسهولة التنقل.

​إلغاء الانتظار: يأتي هذا التعديل في إطار استمرار التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بالجمهور، متضمناً إلغاء الانتظار بمحطة الجولف.

​الهدف من القرار: تيسير حركة المواطنين المترددين على الأتوبيس الترددي وتقديم خدمة نقل جماعي حضارية ومستدامة تتسم بالسرعة والانتظام.

يأتي هذا التحديث في خطوط سير التشغيل التجريبي لـ (BRT) ضمن جهود قطاع النقل لتحسين تجربة الركاب ورفع كفاءة التشغيل على طول المسار.