مدرسين وأخصائين.. السكة الحديد تعلن عن وظائف بالمدرسة التكنولوجية للنقل بوردان

​في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة النقل لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات النقل والسكك الحديدية، وتزامناً مع بدء تشغيل المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان للعام الدراسي 2026 / 2027، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد للعمل بالمدرسة.

​أبرز التخصصات المطلوبة

​أولاً: وظائف الكادر الإداري والتقييم (يشترط أن يكون المتقدم من العاملين المعينين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني):

​أخصائي نفسي.

​مسئول شئون طلبة.

​مسئول التقييم والامتحانات.

​ثانياً: وظائف الكادر التعليمي (لا يشترط أن يكون المتقدم من العاملين المعينين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني):

​معلمون في تخصصات: (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي).

​شروط التقديم:

​الحصول على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب في التخصص المطلوب.

​يُفضل من لديه خبرة سابقة في تدريس مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو المدارس الرسمية.

​إجادة التعامل مع الحاسب الآلي والوسائل التعليمية التفاعلية، مع القدرة على استخدام المنصات التعليمية الحديثة.

​طريقة التقديم:

و​يتم التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية (CV) عبر تطبيق واتساب فقط على الرقم (01212977747)، مع ضرورة تحديد اسم الوظيفة المُتقدم إليها بوضوح.

​وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم قطاع التعليم الفني وتوفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وفق أحدث النظم العلمية والتكنولوجية لخدمة قطاع النقل والسكك الحديدية.

2539 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة عبر نشرة التوظيف لوزارة العمل

وكانت ​أعلنت وزارة العمل عن إطلاق نشرة التوظيف الدورية لشهر سبتمبر، والتي تتضمن توفير 2539 فرصة عمل حقيقية مقدمة من 33 شركة من شركات القطاع الخاص، وذلك للتقدم عليها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع نطاق التشغيل، ودعم الشباب الباحثين عن عمل، وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل لتحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة.

​توزيع الوظائف وأبرز التوجيهات الوزارية

و​تتوزع فرص العمل الجديدة على 11 محافظة مختلفة تشمل كلًا من: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، بني سويف، بورسعيد، الوادي الجديد، المنوفية، المنيا، قنا، والسويس.

​وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ هذه الفرص والتحقق من جديتها، إلى جانب الالتزام بالضوابط القانونية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصون حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة.

كما دعا الشباب إلى الاستفادة من منظومة التدريب المهني التي تؤهلهم لسوق العمل في الداخل والخارج وفقًا للمهن والتخصصات المطلوبة فعليًا.