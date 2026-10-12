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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

المتحف الكبير والهرم.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو وخريطة المحطات

الخط الرابع
الخط الرابع
قسم الخدمات

​​يعد الخط الرابع لمترو الأنفاق أحد أهم وأضخم مشروعات النقل الجماعي في مصر، إذ يمثل حلقة الوصل الكبرى التي تربط بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر وصولاً إلى قلب العاصمة ومناطق القاهرة الجديدة. 

ومع تسارع وتيرة الأعمال الإنشائية وتنفيذ المحطات بسواعد مصرية، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة المواعيد الرسمية للتشغيل وخريطة المحطات التفصيلية.  

الخط الرابع للمترو

​موعد التشغيل والافتتاح المرتقب

و​وفقاً للجداول الزمنية وخطط الهيئة القومية للأنفاق، من المخطط أن تبدأ مرحلة التشغيل التجريبي والافتتاح الجزئي للخط الرابع (المرحلة الأولى) تباعاً خلال عام 2027، على أن تشهد الفترة القادمة اكتمال الأعمال النفقية وتركيب القضبان، لخدمة ملايين الركاب وتخفيف الضغط المروري على محور شارع الهرم الرئيسي والمناطق الحيوية المزدحمة.  

​خريطة مسار ومحطات المرحلة الأولى

و​تمتد المرحلة الأولى من الخط الرابع بطول يبلغ نحو 19 كيلومترًا، وتضم 17 محطة (تشمل 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة)، تبدأ من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، مروراً بأهم النقاط الحيوية والسياحية:

الخط الرابع للمترو

المتحف المصري الكبير: محطة حيوية تخدم زوار صرح الحضارة المصرية الجديد مباشرة.  

محاور الهرم وجنوب الجيزة: تمتد عبر ميدان الرماية، شارع الهرم (المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة)، وصولاً إلى محطة الجيزة.  

محطات التبادل الكبرى: يتقاطع الخط الرابع مع شبكة المترو الحالية في محطتين رئيسيتين؛ هما محطة الجيزة (للربط مع الخط الثاني للمترو) ومحطة الملك الصالح (للربط مع الخط الأول)، ثم يستكمل المسار ليختتم المرحلة الأولى في محطة الفسطاط التاريخية.  

الأعمال بمحطات مترو الخط الرابع

​طفرة نقلية وسياحية

و​يستهدف الخط الرابع بعد اكتمال مراحله نقل نحو مليوني راكب يومياً، مما يُحدث نقلة نوعية في منظومة النقل الذكي، ويربط بين المناطق الأثرية والسياحية (مثل الأهرامات والمتحف الكبير) والمراكز التجاريّة والخدميّة الحديثة، فضلاً عن التكامل مع وسائل النقل الأخرى كالمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف (LRT).  

غلق كلي لطريق السويس وتحويلات مرورية بديلة 

وكانت ​أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة السيارات.

الخط الرابع

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ أعمال إصلاح الحائط الحامل لكوبرى طريق السويس الجديد، المار أعلى منطقة لطفية النادي (قبل أسفل الطريق الدائري بحوالي 5 كيلومترات للقادم من محور السويس باتجاه القاهرة).

​تفاصيل الغلق الكلي والتحويلات المرورية

و​تستلزم الأعمال الجارية تنفيذ الغلق الكلي لحركة المرور أعلى الكوبرى المشار إليه، وسط تنسيق كامل بين الأجهزة المرورية والشركات المنفذة لضمان انسيابية الحركة المرورية. 

وقد تم تحديد الطرق البديلة والتحويلات المرورية للقادم من السويس باتجاه القاهرة على النحو التالي:

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تحويل الحركة من الطريق الرئيسي إلى الداعم: يتم تحويل حركة السير من الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم من خلال الرابط الكائن ما قبل كوبرى الرحاب، مع استكمال السير بالطريق الداعم اتجاه القاهرة.

التحويل نحو المحور والدائري: يتم تحويل حركة المرور من طريق السويس الداعم بالكامل إلى منزل طريق السويس الجديد المؤدي لمحور لطفية النادي، ومنه إلى الطريق الدائري اتجاه مدينة نصر ومصر الجديدة.

الخط الرابع للمترو

​إجراءات أمنية وتجهيزات فنية لتأمين المواطنين

و​تباشر الإدارة العامة لمرور القاهرة مهامها عبر الدفع بتشكيلات وخدمات مرورية متكاملة وميدانية لمتابعة الحالة أولاً بأول، فضلاً عن التنسيق المكثف مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية، والتجهيزات الضوئية والدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.

الخط الرابع للمترو

​ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات والتحويلات اعتباراً من اليوم وحتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله.

الخط الرابع الخط الرابع للمترو مترو الأنفاق محطة المتحف الكبير محطة الجيزة محطة الهرم وزارة النقل شبكة المترو

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