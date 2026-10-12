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لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة

طريق السويس
طريق السويس
قسم الخدمات

​أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة السيارات، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ أعمال إصلاح الحائط الحامل لكوبرى طريق السويس الجديد، المار أعلى منطقة لطفية النادي (قبل أسفل الطريق الدائري بحوالي 

طريق السويس - القاهرة

5 كيلومترات للقادم من محور السويس باتجاه القاهرة).

​تفاصيل الغلق الكلي والتحويلات المرورية

و​تستلزم الأعمال الجارية تنفيذ الغلق الكلي لحركة المرور أعلى الكوبرى المشار إليه، وسط تنسيق كامل بين الأجهزة المرورية والشركات المنفذة لضمان انسيابية الحركة المرورية. 

وقد تم تحديد الطرق البديلة والتحويلات المرورية للقادم من السويس باتجاه القاهرة على النحو التالي:

تحويل الحركة من الطريق الرئيسي إلى الداعم: يتم تحويل حركة السير من الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم من خلال الرابط الكائن ما قبل كوبرى الرحاب، مع استكمال السير بالطريق الداعم اتجاه القاهرة.

غلق طريق السويس الصحراوي

التحويل نحو المحور والدائري: يتم تحويل حركة المرور من طريق السويس الداعم بالكامل إلى منزل طريق السويس الجديد المؤدي لمحور لطفية النادي، ومنه إلى الطريق الدائري اتجاه مدينة نصر ومصر الجديدة.

​إجراءات أمنية وتجهيزات فنية لتأمين المواطنين

و​تباشر الإدارة العامة لمرور القاهرة مهامها عبر الدفع بتشكيلات وخدمات مرورية متكاملة وميدانية لمتابعة الحالة أولاً بأول، فضلاً عن التنسيق المكثف مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية، والتجهيزات الضوئية والدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.

طريق السويس

​ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات والتحويلات اعتباراً من اليوم وحتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله.

​محافظة الجيزة تعلن الغلق الكلي لمحو 26 يوليو

وكانت ​أعلنت الجهات المختصة عن الغلق الكلي لمحور 26 يوليو في اتجاه كبّري 15 مايو، وذلك تمهيداً لتنفيذ أعمال محطة مونوريل وادي النيل. 

وتنقسم خطة الغلق إلى مرحلتين أساسيتين لضمان انتظام الحركة المرورية:  

الغلق التجريبي: بدأ من يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 الساعة 12:05 صباحاً، ويستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 (بدون تنفيذ أعمال فعلية).  

طريق السويس الصحراوي

الغلق الفعلي: ينطلق اعتباراً من اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 صباحاً، ويستمر لمدة 6 أشهر حتى انتهاء الأعمال بالكامل.  

​المسارات والبدائل المرورية المقترحة

و​لتخفيف التكدسات المرورية وتسهيل حركة السائقين والمتجهين نحو مناطق العمل، تم توفير مسارين بديلين رئيسيين:

المسار البديل الأول:

القادم من الطريق الدائري يتجه إلى منزل شارع السودان، ثم يمر عبر شارع السودان وصولاً إلى شارع جامعة الدول العربية، ومنه يساراً إلى شارع جامعة الدول العربية باتجاه كوبري 15 مايو.  

تكدس طريق السويس الصحراوى

المسار البديل الثاني:

القادم من الطريق الدائري يتجه نحو منزل ميدان لبنان، ثم يمر بشارع لبنان ويساراً إلى شارع شهاب، ثم يساراً إلى مسطح نفق وادي النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو، وأخيراً اتجاه كوبري 15 مايو بعد تجاوز منطقة الأعمال.  

طريق السويس كوبري طريق السويس الجديد لطفية النادي غلق طريق السويس تحويلات طريق السويس

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