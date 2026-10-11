السر وراء غلق محور 26 يوليو.. تعرف على مدة الإغلاق والطرق البديلة

​أعلنت محافظة الجيزة عن بدء تنفيذ غلق كلي تجريبي (بدون أعمال) في الاتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري "القوس الغربي" اتجاه كوبري 15 مايو، وذلك لمدة 5 أيام، على أن يتم بدء الأعمال الإنشائية الفعلية وتطبيق الغلق الكلي لمدة 6 أشهر اعتباراً من يوم الاثنين القادم.

يأتي ذلك في خطوة هامة نحو استكمال مشروعات البنية التحتية وتطوير منظومة النقل الجماعي العملاقة في مصر.

و​يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر"، وتحديداً استكمال إنشاء محطة مونوريل وادي النيل، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لتسهيل الحركة المرورية.

​تفاصيل الخطة المرورية والبدائل المتاحة

​حرصاً على سلامة المواطنين ومنع تكدس السيارات، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل.

كما تم توفير مسارين بديلين للمركبات القادمة من الطريق الدائري وترغب في استكمال السير اتجاه كوبري 15 مايو:

​المسار البديل الأول: سلوك المنزل المؤدي إلى شارع السودان، ثم استكمال السير حتى التقاطع مع شارع جامعة الدول العربية، والدخول يساراً باتجاه كوبري 15 مايو.

​المسار البديل الثاني: سلوك المنزل المؤدي إلى ميدان لبنان، ثم الدخول إلى شارع لبنان، ثم يساراً إلى شارع شهاب، وصولاً إلى مسطح نفق وادي النيل، ومنه إلى شارع 26 يوليو اتجاه كوبري 15 مايو.

​وأهابت الجهات المعنية بقائدي المركبات الالتزام بتعليقات رجال المرور والمسارات البديلة المعلنة لضمان السيولة المرورية طوال فترة تنفيذ المشروع.

​محافظة الجيزة تعلن الغلق الكلي لمحو 26 يوليو

​وكانت ​أعلنت الجهات المختصة عن الغلق الكلي لمحور 26 يوليو في اتجاه كبّري 15 مايو، وذلك تمهيداً لتنفيذ أعمال محطة مونوريل وادي النيل.

وتنقسم خطة الغلق إلى مرحلتين أساسيتين لضمان انتظام الحركة المرورية:

​الغلق التجريبي: يبدأ من يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 الساعة 12:05 صباحاً، ويستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 (بدون تنفيذ أعمال فعلية).

​الغلق الفعلي: ينطلق اعتباراً من يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 صباحاً، ويستمر لمدة 6 أشهر حتى انتهاء الأعمال بالكامل.

​المسارات والبدائل المرورية المقترحة

و​لتخفيف التكدسات المرورية وتسهيل حركة السائقين والمتجهين نحو مناطق العمل، تم توفير مسارين بديلين رئيسيين:

​المسار البديل الأول:

القادم من الطريق الدائري يتجه إلى منزل شارع السودان، ثم يمر عبر شارع السودان وصولاً إلى شارع جامعة الدول العربية، ومنه يساراً إلى شارع جامعة الدول العربية باتجاه كوبري 15 مايو.

​المسار البديل الثاني:

القادم من الطريق الدائري يتجه نحو منزل ميدان لبنان، ثم يمر بشارع لبنان ويساراً إلى شارع شهاب، ثم يساراً إلى مسطح نفق وادي النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو، وأخيراً اتجاه كوبري 15 مايو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

​إجراءات تنظيمية وتوصيات مرورية

و​في إطار التيسير على المواطنين وتجنب الازدحام، تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة كافة، وتوفير الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

كما أهابت الجهات المعنية بقائدي المركبات ضرورة:

​التحرك مبكراً وخاصة خلال أوقات الذروة.