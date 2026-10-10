مطلوب سائقين وفنيين.. وزارة العمل تُعلن عن 550 فرصة عمل لشباب الصعيد

​في إطار جهود دعم وتشغيل الشباب وربط التدريب بالتوظيف، أعلنت وزارة العمل عن توفير 550 فرصة عمل حقيقية لشباب محافظات الصعيد، بالتعاون مع مجموعة من كبرى المجموعات الصناعية في مصر.

​مميزات فرص العمل

و​تتضمن المبادرة حزمة من المزايا المحفزة للشباب الراغبين في الاستقرار المهني وبناء مستقبل أفضل، وتتمثل أبرز هذه المزايا في:

​العمل داخل واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في مصر.

​توفير أجور ومزايا وظيفية ممتازة.

​إتاحة فرص حقيقية للاستقرار والتطور المهني.

​اكتساب خبرات عملية متخصصة في بيئة صناعية وإنتاجية.

​التخصصات المطلوبة

و​تستهدف الفرص المعلنة عدداً من التخصصات الفنية والهندسية المختلفة لتناسب قطاعاً عريضاً من خريجي المؤهلات المتنوعة، وتشمل:

​مهندسون: (كهرباء - ميكانيكا - إلكترونيات).

​فني إنتاج.

​مساعد نساج.

​سائق كلارك (Forklift Driver).

​مواعيد وأماكن التقديم والاختبارات (أكتوبر 2026)

​وحددت الجهات المعنية جدولاً زمنياً ومقار محددة لتلقي الطلبات وإجراء المقابلات والاختبارات في محافظات الصعيد كالتالي:

​بني سويف: الأحد 11 أكتوبر 2026 – مديرية عمل بني سويف (شارع أحمد عرابي، بجوار نادي المعلمين).

​الفيوم: الأحد 11 أكتوبر 2026 – مديرية عمل الفيوم (المشتل - حي الجامعة، بجوار كلية الخدمة الاجتماعية).

​المنيا: الاثنين 12 أكتوبر 2026 – الدور الرابع بديوان مديرية العمل (شارع سعد زغلول بالمنيا).

​أسيوط: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 – مبنى منطقة عمل أسيوط (بجوار قسم أول أسيوط، مساكن الشادر القديم، بجوار السجل المدني).

​سوهاج: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 – مديرية عمل سوهاج (شارع سوهاج، بجوار محكمة الأسرة).

​قنا: الخميس 15 أكتوبر 2026 – مركز التدريب المهني (الكلاحين - فقط، أمام إدارة المرور).

​وعلى جميع المتقدمين الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لاستكمال إجراءات المقابلات والاختبارات. كما تتاح الفرصة للشباب الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلة بالمرحلة السابقة للتقدم لاختبارات القبول مرة أخرى.

2539 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة

وكانت ​أعلنت وزارة العمل عن إطلاق نشرة التوظيف الدورية لشهر سبتمبر، والتي تتضمن توفير 2539 فرصة عمل حقيقية مقدمة من 33 شركة من شركات القطاع الخاص، وذلك للتقدم عليها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع نطاق التشغيل، ودعم الشباب الباحثين عن عمل، وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل لتحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة.

​توزيع الوظائف وأبرز التوجيهات الوزارية

و​تتوزع فرص العمل الجديدة على 11 محافظة مختلفة تشمل كلًا من: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، بني سويف، بورسعيد، الوادي الجديد، المنوفية، المنيا، قنا، والسويس.

​وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ هذه الفرص والتحقق من جديتها، إلى جانب الالتزام بالضوابط القانونية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصون حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة.

كما دعا الشباب إلى الاستفادة من منظومة التدريب المهني التي تؤهلهم لسوق العمل في الداخل والخارج وفقًا للمهن والتخصصات المطلوبة فعليًا.