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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قرار عاجل بغلق محور 26 يوليو.. المواعيد والطرق البديلة

26 يوليو
26 يوليو
قسم الخدمات

​​أعلنت الجهات المختصة عن الغلق الكلي لمحور 26 يوليو في اتجاه كوبري 15 مايو، وذلك تمهيداً لتنفيذ أعمال محطة مونوريل وادي النيل. 

تفاصيل الغلق ومواعيده

وتنقسم خطة الغلق إلى مرحلتين أساسيتين لضمان انتظام الحركة المرورية:  

محور 26 يوليو الجديد

الغلق التجريبي: يبدأ من يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 الساعة 12:05 صباحاً، ويستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 (بدون تنفيذ أعمال فعلية).  

الغلق الفعلي: ينطلق اعتباراً من يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 صباحاً، ويستمر لمدة 6 أشهر حتى انتهاء الأعمال بالكامل.  

​المسارات والبدائل المرورية المقترحة

و​لتخفيف التكدسات المرورية وتسهيل حركة السائقين والمتجهين نحو مناطق العمل، تم توفير مسارين بديلين رئيسيين:

محور 26 يوليو - أرشيفية

المسار البديل الأول:

القادم من الطريق الدائري يتجه إلى منزل شارع السودان، ثم يمر عبر شارع السودان وصولاً إلى شارع جامعة الدول العربية، ومنه يساراً إلى شارع جامعة الدول العربية باتجاه كوبري 15 مايو.  

المسار البديل الثاني:

القادم من الطريق الدائري يتجه نحو منزل ميدان لبنان، ثم يمر بشارع لبنان ويساراً إلى شارع شهاب، ثم يساراً إلى مسطح نفق وادي النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو، وأخيراً اتجاه كوبري 15 مايو بعد تجاوز منطقة الأعمال. 

غلق مطلع محور 26 يوليو امام القادم من شارع السودان غدا

​إجراءات تنظيمية وتوصيات مرورية

و​في إطار التيسير على المواطنين وتجنب الازدحام، تم وضع اللوحة الإرشادية والتحذيرية اللازمة كافة، وتوفير الخدمات المرورية بمحيط الأعمال. كما تهيب الجهات المعنية بالسادة قائدي المركبات ضرورة:  

  • ​التحرك مبكراً وخاصة خلال أوقات الذروة.  
  • ​استخدام الطرق البديلة المعلنة لضمان السيولة المرورية وتجنب مناطق التكدسات.
استكمال صيانة محور 26 يوليو من الجمعة ولمدة 3 ايام

تعليمات جديدة مع بدء تشغيل الأتوبيس الترددي من محطة الإسكندرية الزراعي 

وكانت ​أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع (BRT) عن بدء تحرك الأتوبيسات مباشرة اعتباراً من صباح يوم الخميس، 8 أكتوبر 2026، من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس.

​تفاصيل التعديلات الجديدة:

زمن التقاطر: يتم تسيير الرحلات بزمن تقاطر يبلغ 10 دقائق لضمان سرعة وسهولة التنقل.

محور 26 يوليو

إلغاء الانتظار: يأتي هذا التعديل في إطار استمرار التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بالجمهور، متضمناً إلغاء الانتظار بمحطة الجولف.

الهدف من القرار: تيسير حركة المواطنين المترددين على الأتوبيس الترددي وتقديم خدمة نقل جماعي حضارية ومستدامة تتسم بالسرعة والانتظام.

محور 26 يوليو الجديد

​ويأتي هذا التحديث في خطوط سير التشغيل التجريبي لـ (BRT) ضمن جهود قطاع النقل لتحسين تجربة الركاب ورفع كفاءة التشغيل على طول المسار.التكنولوجية

26 يوليو غلق 26 يوليو محور 26 يوليو بديل 26 يوليو مونوريل

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