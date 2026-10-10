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تعليمات جديدة مع بدء تشغيل الأتوبيس الترددي من محطة الإسكندرية الزراعي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تعليمات جديدة مع بدء تشغيل الأتوبيس الترددي من محطة الإسكندرية الزراعي

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
قسم الخدمات

​أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع (BRT) عن بدء تحرك الأتوبيسات مباشرة اعتباراً من صباح يوم الخميس الماضي 8 أكتوبر 2026، من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس.

​تفاصيل التعديلات الجديدة:

زمن التقاطر: يتم تسيير الرحلات بزمن تقاطر يبلغ 10 دقائق لضمان سرعة وسهولة التنقل.

رقم واتساب الأتوبيس الترددي BRT.. وسيلة جديدة لتقديم الشكاوى والاستفسارات

إلغاء الانتظار: يأتي هذا التعديل في إطار استمرار التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بالجمهور، متضمناً إلغاء الانتظار بمحطة الجولف.

الهدف من القرار: تيسير حركة المواطنين المترددين على الأتوبيس الترددي وتقديم خدمة نقل جماعي حضارية ومستدامة تتسم بالسرعة والانتظام.

​ويأتي هذا التحديث في خطوط سير التشغيل التجريبي لـ (BRT) ضمن جهود قطاع النقل لتحسين تجربة الركاب ورفع كفاءة التشغيل على طول المسار.

الأتوبيس الترددي

تفاصيل أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي (BRT) بعد دخول المرحلة الثانية الخدمة

و​شهدت منظومة النقل الذكي تطوراً جديداً مع دخول المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي (BRT) الخدمة، حيث تم الإعلان عن الهيكل الجديد لأسعار التذاكر التي يتم احتسابها بناءً على عدد المحطات التي يقطعها الراكب.

و​جاءت تفاصيل أسعار التذاكر وفقاً لعدد المحطات كالتالي: تذكرة الـ 5 محطات بقيمة 5 جنيهات، وتذكرة الـ 10 محطات بقيمة 10 جنيهات. بينما بلغت قيمة تذكرة الـ 15 محطة 15 جنيهاً، وتذكرة الـ 20 محطة 20 جنيهاً.

الأتوبيس الترددي

أما بالنسبة للرحلات الأطول، فقد تحددت تذكرة الـ 25 محطة بقيمة 25 جنيهاً، وتذكرة الـ 30 محطة بقيمة 30 جنيهاً.

تفاصيل جدول غرامات الأتوبيس الترددي السريع (BRT) في مصر

​وكان تم إقرار جدول رسمي لغرامات مخالفات استخدام محطات وأتوبيسات الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، والذي يأتي في إطار خطط الدولة لتنظيم منظومة النقل الذكي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

​وفيما يلي تفاصيل الغرامات مقسمة حسب قيمة المخالفة وتصنيفها:

محطة الأتوبيس الترددي الذكى BRT

​1. غرامة 500 جنيه (أعلى فئة)

​مخالفة إعاقة سير الأتوبيس داخل المسار: وتشمل دخول السيارات أو عرقلة حركة سير حافلات الـ (BRT) في مسارها المخصص، لما يمثله ذلك من تعطيل للمرفق وخطورة على السلامة العامة.

​2. غرامة 250 جنيه

و​تُفرض هذه الغرامة على مجموعة من السلوكيات والمخالفات التنظيمية داخل المحطات أو الأتوبيسات، وتشمل:

  • ​التدخين داخل المحطات أو الأتوبيسات.
  • ​بيع أو تداول التذاكر بطريقة غير مشروعة.
الأتوبيس الترددي
  • ​لصق إعلانات أو ملصقات داخل المحطات أو الأتوبيسات دون تصريح.
  • ​العبث أو إساءة استعمال المعدات والأجهزة المتواجدة بالأتوبيسات أو المحطات.
  • ​إعاقة غلق أبواب الأتوبيس أو أبواب أرصفة المحطات.

​3. غرامة 100 جنيه

​مخالفة ركوب الأتوبيس بدون تذكرة: وتطبق على الركاب غير الحاملين لتذكرة صالحة للاستخدام أثناء تواجدهم على متن الحافلة.

الأتوبيس الترددي السريع

​4. غرامة 50 جنيه

​تجاوز عدد المحطات: وتُطبق في حال استقلال الراكب للمسار لمسافة تتخطى نطاق التذكرة المخصصة لعدد المحطات المدفوعة.

الأتوبيس الترددي مواعيد الأتوبيس الترددي محطات الأتوبيس الترددي غرامات الأتوبيس محطة صن كابيتال محطة الإسكندرية الزراعي

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