الحسابات الفلكية تكشف ميلاد هلال جمادى الأولى.. والرؤية الأحد المقبل

كشفت الحسابات الفلكية المعتمدة التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد ولادة هلال شهر جمادى الأولى، وموعد بدايته الفلكية، وذلك بالتزامن مع استعداد اللجان العلمية والشرعية لاستطلاع الهلال مساء يوم الأحد المقبل.

تفاصيل ميلاد الهلال وظروف الرؤية يوم الأحد

لحظة الاقتران والميلاد: يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران الفلكي، وقبل غروب شمس يوم الاستطلاع (الأحد المقبل).

فترة المكوث مساء الأحد: يمكث الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة والقاهرة والمحافظات المصرية لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الأحد، مما يوفر فرصة مناسبة لرصده بالتلسكوبات والأجهزة البصرية.

يمكث الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة والقاهرة والمحافظات المصرية لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الأحد، مما يوفر فرصة مناسبة لرصده بالتلسكوبات والأجهزة البصرية. العواصم العربية والإسلامية: يظل الهلال ساطعاُ في سماء معظم الدول العربية والإسلامية بمدد متفاوتة بعد غروب شمس يوم الأحد، مما يعزز إمكانية ثبوت الرؤية بصرية وفلكية.

موعد غرة شهر جمادى الأولى فلكياً

وبناءً على المعطيات والحسابات الفلكية:

يوم الرؤية الشرعية: تُستطلع الرؤية مساء الأحد المقبل عبر اللجان الشرعية والعلمية المشتركة المنتشرة في المراصد الميدانية بمختلف المحافظات.

بداية الشهر فلكياً: وفقاً للحسابات، يُتوقع أن يكون يوم الإثنين المقبل هو أول أيام شهر جمادى الأولى رسمياً وفلكياً.

القرار النهائي لدار الإفتاء

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الإعلان الرسمي والنهائي عن بداية الشهور الهجرية يظل حكراً على دار الإفتاء المصرية، حيث يخرج البيان الرسمي مساء يوم الأحد المقبل لإعلان نتيجة الرؤية الشرعية وما إذا كان الإثنين هو المتمم أو بداية الشهر الجديد.

بدء العد التنازلي للتوقيت الشتوي

وتستعد الحكومة لبدء العمل بالتوقيت الشتوي، والذي يترتب عليه تغيير الساعة وإعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتسهيل الحركة المرورية وتنظيم الشارع.

أولاً: موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة

وطبقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لنظام التوقيت الصيفي والشتوي:

تاريخ بدء التطبيق: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسمياً في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسمياً في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر. آلية التعديل: يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة (عند تمام الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس/الجمعة، لتصبح الساعة 11:00 مساءً).

يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة (عند تمام الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس/الجمعة، لتصبح الساعة 11:00 مساءً). مدة التوقيت الشتوي: يستمر العمل به حتى الخميس الأخير من شهر أبريل من العام التالي.

ثانياً: مواعيد غلق المحال والمقاهي في التوقيت الشتوي

ووفقاً للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الصادر عن وزارة التنمية المحلية والمتعلق بالماعد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة، تأتي الضوابط كالتالي:

المحال والمولات التجارية: موعد الفتح: يومياً من الساعة 7:00 صباحاً.

موعد الإغلاق: في تمام الساعة 10:00 مساءً.

الاستثناء الأسبوعي: يمتد العمل حتى الساعة 11:00 مساءً يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية. المطاعم والكافيهات والبازارات: موعد الفتح: يومياً من الساعة 5:00 صباحاً.

موعد الإغلاق: في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

الاستثناء الأسبوعي: يمتد العمل حتى الساعة 1:00 صباحاً يومي الخميس والجمعة والأعياد الرسمية.

خدمات الدليفري: استمرار خدمة التوصيل للمنازل (Takeaway & Delivery) على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافيهات.