رواتب تصل 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن طرح مئات الوظائف الجديدة للشباب

في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ومواجهة البطالة، أعلنت وزارة العمل عن أحدث نشرة توظيف دورية، والتي تتضمن مئات الفرص الوظيفية في شركات القطاع الخاص عبر مختلف محافظات الجمهورية، مع إتاحة التقديم لمختلف المؤهلات والتخصصات المهنية والخدمية والفنية.

أولاً: الخريطة الجغرافية والتخصصات المطلوبة

وتغطي الوظائف المطروحة عدة محافظات رئيسية (منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، الغربية، الشرقية، الفيوم، وقنا)، وتتنوع التخصصات لتشمل:

القطاع الهندسي والتقني: مهندسو ميكانيكا، ميكاترونيكس، وكهرباء. القطاع المالي والإداري: محاسبون عموم، أمناء مخازن، ومُدخل بيانات. المهن الفنية والإنتاجية: فنيو كهرباء وميكانيكا، فنيو صيانة وتشغيل ماكينات، فنيو تجميع، وعمال خطوط إنتاج وتعبئة وتغليف.

قطاع الخدمات والأمن: أفراد أمن وحراسة، سائقون (عموم ورخص مهنية)، وسائقو كلارك، إضافة إلى العمالة العادية وعمال التحميل والتجهيز.

ثانياً: الرواتب والمزايا وحقوق العاملين

,أكدت وزارة العمل أن جميع الفرص المطروحة تُشرف عليها الأجهزة التنفيذية بالوزارة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل بيئية وصحية آمنة:

شريحة الأجور: تبدأ الأجور من الحد الأدنى للقطاع الخاص وتتدرج لتصل إلى 12,000 و15,000 جنيه شهرياً لبعض التخصصات الفنية والهندسية وأصحاب الخبرات.

تبدأ الأجور من الحد الأدنى للقطاع الخاص وتتدرج لتصل إلى 12,000 و15,000 جنيه شهرياً لبعض التخصصات الفنية والهندسية وأصحاب الخبرات. الخدمات الإضافية: توفير تأمين صحي واجتماعي شامل للمقبولين، مع إتاحة حوافز ومكافآت دورية وسكن/مواصلات لبعض الوظائف حسب طبيعة مقر العمل.

دمج ذوي الهمم: تخصيص نسبة (5%) من إجمالي الفرص المعلنة لصالح ذوي الهمم لاستيفاء الشروط القانونية وتوفير الدعم الاجتماعي لهم.

ثالثاً: شروط التقديم والسن المطلوب

المؤهل الدراسي: متاح للحاصلين على (مؤهلات عليا، مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة، وبدون مؤهل لبعض الوظائف العمالية).

الفئة العمرية: تتراوح بين 18 و35 عاماً في معظم المهن العمالية والفنية، وقد ترتفع للوظائف التي تتطلب خبرات تخصصية وسنوات عمل سابقة.

رابعاً: طرق وآليات التقديم

,أتاحت الوزارة عدة قنوات رسمية للتقديم وتلقي الطلبات تيسيراً على المواطنين: