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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رواتب تصل 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن طرح مئات الوظائف الجديدة للشباب

وزارة العمل
وزارة العمل
قسم الخدمات

في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ومواجهة البطالة، أعلنت وزارة العمل عن أحدث نشرة توظيف دورية، والتي تتضمن مئات الفرص الوظيفية في شركات القطاع الخاص عبر مختلف محافظات الجمهورية، مع إتاحة التقديم لمختلف المؤهلات والتخصصات المهنية والخدمية والفنية.

أولاً: الخريطة الجغرافية والتخصصات المطلوبة

وتغطي الوظائف المطروحة عدة محافظات رئيسية (منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، الغربية، الشرقية، الفيوم، وقنا)، وتتنوع التخصصات لتشمل:

فرص عمل جديدة في العبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
  1. القطاع الهندسي والتقني:
    • مهندسو ميكانيكا، ميكاترونيكس، وكهرباء.
  2. القطاع المالي والإداري:
    • محاسبون عموم، أمناء مخازن، ومُدخل بيانات.
  3. المهن الفنية والإنتاجية:
    • فنيو كهرباء وميكانيكا، فنيو صيانة وتشغيل ماكينات، فنيو تجميع، وعمال خطوط إنتاج وتعبئة وتغليف.
فرص عمل جديدة للشباب
  1. قطاع الخدمات والأمن:
    • أفراد أمن وحراسة، سائقون (عموم ورخص مهنية)، وسائقو كلارك، إضافة إلى العمالة العادية وعمال التحميل والتجهيز.

ثانياً: الرواتب والمزايا وحقوق العاملين

,أكدت وزارة العمل أن جميع الفرص المطروحة تُشرف عليها الأجهزة التنفيذية بالوزارة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل بيئية وصحية آمنة:

فرص عمل للشباب
  • شريحة الأجور: تبدأ الأجور من الحد الأدنى للقطاع الخاص وتتدرج لتصل إلى 12,000 و15,000 جنيه شهرياً لبعض التخصصات الفنية والهندسية وأصحاب الخبرات.
  • الخدمات الإضافية: توفير تأمين صحي واجتماعي شامل للمقبولين، مع إتاحة حوافز ومكافآت دورية وسكن/مواصلات لبعض الوظائف حسب طبيعة مقر العمل.
فرص عمل
  • دمج ذوي الهمم: تخصيص نسبة (5%) من إجمالي الفرص المعلنة لصالح ذوي الهمم لاستيفاء الشروط القانونية وتوفير الدعم الاجتماعي لهم.

ثالثاً: شروط التقديم والسن المطلوب

  • المؤهل الدراسي: متاح للحاصلين على (مؤهلات عليا، مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة، وبدون مؤهل لبعض الوظائف العمالية).
فرص عمل
  • الفئة العمرية: تتراوح بين 18 و35 عاماً في معظم المهن العمالية والفنية، وقد ترتفع للوظائف التي تتطلب خبرات تخصصية وسنوات عمل سابقة.

رابعاً: طرق وآليات التقديم

,أتاحت الوزارة عدة قنوات رسمية للتقديم وتلقي الطلبات تيسيراً على المواطنين:

فرص عمل
  1. التقديم الإلكتروني: التسجيل عبر المنظومة الوطنية للتشغيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل.
  2. التقديم الميداني: التوجه إلى المقر القديم لوزارة العمل (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة) بالإدارة العامة للتشغيل.
  3. مديريات العمل بالمحافظات: التوجه إلى مديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة في المحافظة المقيم بها المتقدم.
وزارة العمل نشرة التوظيف فرص العمل القطاع الخاص وظائف

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