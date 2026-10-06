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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بـ 50 ألف جنيه.. خطوات واشتراطات أكشاك القاهرة المرخصة

أكشاك القاهرة
أكشاك القاهرة
قسم الخدمات

بدأت محافظة القاهرة، التنسيق لتطبيق منظومة «النموذج الحضاري الموحد» للأكشاك المرخصة في مختلف أحياء ومناطق العاصمة، مستهدفة القضاء على المظاهر العشوائية والتعديات، وربط تجديد التراخيص بمدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية الجديدة.

 تكلفة النموذج الجديد وخيارات السداد

أعلنت المحافظة أن تكلفة تنفيذ النموذج الحضاري الجديد تتراوح بين 50 ألفًا و60 ألف جنيه (وفق المساحة والتجهيزات)، وأتاحت خيارين أمام أصحاب الأكشاك المرخصة لتطبيق المنظومة:

  1. التنفيذ عبر ورش هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة:
    • سداد مقدم 25% من قيمة النموذج (ما يتراوح بين 12,500 و15,000 جنيه).
    • تقسيط المبلغ المتبقي على مدار عامين دون فوائد.
  2. التنفيذ الذاتي خارج ورش المحافظة:
    • يُسمح لصاحب الكشك بتنفيذ التصميم بنفسه شريطة المطابقة التامة للمواصفات المعمارية والاشتراطات الفنية المقررة وخضوعه لمراجعة واعتماد المحافظة.
    • يُمنح الملتزم بهذا الخيار خصماً بنسبة 20% من قيمة حق الانتفاع لمدة عام واحد.

ثانياً: الاشتراطات الفنية والمواصفات المعتمدة

ووضعت المنظومة الجديدة حزمة ضوابط تنظيمية ملزمة لاستمرار الترخيص وتجديده:

  • المساحات المقررة: تحديد النماذج بمساحات معتمدة (2×2 متر أو 3×3 أمتار) وفق المساحة المتاحة وعرض الرصيف وطبيعة الموقع الجغرافي.
  • الرقابة والربط الرقمي: تزويد كل كشك برمز استجابة سريع (QR Code) مثبت على الواجهة يحمل اسم الترخيص، ورقم الحصر، والموقع الجغرافي لتسهيل عملية التفتيش الإلكتروني الفوري من الأجهزة التنفيذية.
  • تجهيزات الأمان والخدمات: إجبارية تركيب عداد كهرباء مستقل، وتوفير طفاية حريق معتمدة، وتخصيص مساحات داخلية محددة للثلاجات والأرفف لمنع الخروج عن الحرم المخصص.
  • المظهر العام: توحيد الواجهات والشعار الرسمي للمحافظة، وتحديد المساحة المخصصة للإعلانات بأسلوب حضاري.

ثالثاً: مهلة التوفيق وضوابط التراخيص

  • مهلة زمنية: مَنحت المحافظة مهلة قدرها 3 أشهر لجميع أصحاب الأكشاك القائمةالمرخصة لتوفيق أوضاعهم واستبدال النماذج القديمة بالنموذج المعتمد.
  • شرط أساسي للتجديد: يُعد تنفيذ وتطبيق النموذج الحضاري شرطاً وجوبياً لتجديد تراخيص حق الانتفاع؛ ويترتب على التخلف عنه اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات.
تسليم 8 أكشاك مجهزة للأسر الأكثر إحتياجًا
  • حظر التراخيص الجديدة: أكدت محافظة القاهرة أن هذه المنظومة مخصصة لتنظيم وتقنين وضع 2739 كشكاً مرخصاً قائماً بالفعل، مع استمرار وقف إصدار أي تراخيص جديدة للأكشاك في كافة أحياء القاهرة.
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