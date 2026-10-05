تفاصيل وشروط قروض "الأوقاف" للعاملين بالوزارة وموظفي الحكومة

​​أعلنت الجهات المعنية عن تفاصيل القروض المقدمة للعاملين، والتي تُقسم إلى فئتين رئيسيتين تشمل العاملين بوزارة الأوقاف والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بشروط ميسرة وبدون فوائد أو مصروفات إدارية في بعض الفئات.

​أولاً: العاملون بوزارة الأوقاف

و​تتحدد قيم القروض والشروط الخاصة بالعاملين في وزارة الأوقاف وفقاً لعدة فئات وضوابط تشمل:

​قيم القروض المتاحة:

​35 ألف جنيه للفئات ذات الأولوية.

​20 ألف جنيه لباقي العاملين حسب الفئة.

​10 آلاف جنيه لمن يتبقى له عام واحد على التقاعد، حيث يتيح القرض لمن تبقى له عام واحد على المعاش الاستفادة منه.

​الشروط والضوابط:

​تُمنح القروض بدون فوائد أو مصروفات إدارية.

​يشترط مرور 3 أو 5 سنوات على التعيين حسب الفئة.

​ثانياً: العاملون بالجهاز الإداري للدولة

و​تستهدف هذه الفئة العاملين بمختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة وفق ضوابط وأقساط محددة:

​الشروط العامة للاستحقاق:

​مرور 15 عاماً على الالتحاق بالعمل.

​عدم الحصول على قرض حسن سابقاً.

​تحويل الراتب إلى بنك مصر.

​عدم امتلاك فيزا مشتريات.

​قيم القروض وأقساط السداد:

​قرض الـ 20 ألف جنيه: بقسط شهري 500 جنيه لمدة 40 شهراً، أو 25 ألف جنيه بقسط شهري 625 جنيهاً لمدة 40 شهراً لباقي العاملين المستحقين.

​قرض الـ 10 آلاف جنيه: بقسط شهري 1000 جنيه لمدة 10 أشهر، ومتاح لمن يتبقى له عام واحد على التقاعد.

​الفئات ذات الأولوية:

وتشتمل القوائم المستحقة للأولوية على:

​ذوو الهمم.

​أصحاب الأمراض المستعصية.

​حالات الزواج الحديث لأول مرة.

​الأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم.

​المتضررون من الحرائق.

"الأوقاف" تعلن إعادة فتح باب التقدم للإعانات والمساعدات للفئات الأولى بالرعاية

وكانت أعلنت وزارة الأوقاف عن إعادة فتح باب التقدم للحصول على الإعانات والمساعدات الاجتماعية الموجهة للفتات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وذلك من خلال حساب "باب البر" بالوزارة بعد توقف استمر لعدة سنوات.

أوجه الدعم والمساعدات المتاحة:

وأوضحت الوزارة أن المساعدات تشمل عدة مجالات إنسانية واجتماعية لتقديم الدعم المستحقين، وهي:

إعانات الغارمين.

إعانات المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية.

إعانات الأمراض المستعصية.

الأسهم في علاج غير القادرين بمستشفى الدعاة.

إعانات زواج الأيتام.

إعانات مصاريف الجنازة.

إعانات أعباء المعيشة.

سداد مديونية القروض الحسنة عن المتوفين.

مواعيد وضوابط التقديم:

وحددت الوزارة المواعيد والشروط الخاصة بتقديم الطلبات كالتالي:

الفترة المخصصة لإعانات الغارمين والتعليم: يتم استقبال طلبات إعانات الغارمين وإعانات المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 30 أكتوبر 2026.

باقي الإعانات: تُستقبل طلبات الإعانات الأخرى على مدار العام المالي وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

آلية التقديم: تُقدم الطلبات يدوياً إلى إدارات البر بمديريات الأوقاف الإقليمية التابعة لها في مختلف المحافظات.