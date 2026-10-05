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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل انتهاء العام.. تعرف على رصيد الإجازات السنوية للموظفين

إجازة
إجازة
قسم الخدمات

​تُعتبر الإجازة السنوية أحد أهم حقوق العامل الأساسية التي كفلها القانون لضمان بيئة عمل متوازنة ومستدامة. 

وفي هذا السياق، كشفت الجهات المعنية عن تفاصيل رصيد الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد، حيث أن "مش كل العاملين رصيد إجازاتهم واحد"، حيث يختلف باختلاف سنوات الخدمة والظروف الصحية والاجتماعية للعامل.

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​تفاصيل رصيد الإجازات السنوية حسب الفئات:

السنة الأولى: يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا في سنته الأولى (شرط مرور 6 أشهر على الأقل لدى صاحب العمل).  

من السنة الثانية: ترتفع الإجازة لتصبح 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.  

أصحاب الخبرات وكبار السن: ترتفع إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز عمره 50 عامًا.  

ذوي الإعاقة والأقزام: خصص القانون 45 يومًا سنويًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام مراعاة لظروفهم الخاصة.  

موعد إجازة 6 أكتوبر

​حالات الاستثناء وزيادة أيام الإجازة:

و​أوضح القانون أنه في الأعمال الخطرة، أو المضرّة بالصحة، أو في المناطق النائية، تُزاد الإجازة بواقع 7 أيام إضافية وفقًا لما يحدده الوزير المختص. كما شدد القانون على أن الإجازة السنوية تُصرف بأجر كامل.  

​ضوابط ومعلومات هامة:

الحد الأدنى الإلزامي: يجب أن يحصل العامل خلال السنة على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا على الأقل، منها 6 أيام متصلة.  

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أيام الأعياد والراحات: أكدت التوجيهات أن أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية لا تُحسب ضمن أيام الإجازة السنوية.  

شروط الاستحقاق المبكر: لمن تقل مدة خدمته عن سنة، يحق له الحصول على إجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط مرور 6 أشهر على الأقل في العمل. 

و​يأتي هذا التوضيح في إطار حملات التوعية المستمرة عبر منصات التحول الرقمي لنشر الثقافة العمالية، ومساعدة الموظفين على معرفة حقوقهم القانونية بشكل دقيق.

تفاصيل إجازة ذكرى 6 أكتوبر 2026

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و​تتجه أنظار الموظفين والعاملين في مختلف قطاعات الدولة نحو العطلة الرسمية المرتقبة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وعيد القوات المسلحة. 

وفي إطار حرص الحكومة على تنظيم الإجازات الرسمية وربطها بعطلات نهاية الأسبوع، صدرت القرارات الرسمية المنظمة لهذه العطلة لتشمل كافة قطاعات الدولة.  

​أولاً: إجازة الحكومة والقطاع الإداري للدولة

​الموعد الرسمي: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر. 

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​ثانياً: إجازة العاملين في القطاع الخاص

​الموعد: تسري إجازة يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 رسمياً على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص بدلاً من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.  

​ثالثاً: إجازة القطاع المصرفي والبنوك المصرية

​قرارات البنك المركزي: أعلن البنك المركزي المصري رسمياً تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، وذلك استجابة لقرار ترحيل الإجازة الرسمية.  

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