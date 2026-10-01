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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

للموظفين بالدولة.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

المرتبات
المرتبات
قسم الخدمات

أعلنت وزارة المالية عن المواعيد الرسمية لصرف مرتبات العاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، موكداً أنه تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب وما في حكمها عن كل شهر، إضافة إلى تخصيص 3 أيام إضافية لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة للتيسير على العاملين بالقطاع الإداري بالدولة والتنزيل المتدرج للضغط على منافذ وسيلة الصرف الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

مواعيد صرف مرتبات الربع الأخير من عام 2026

وأوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الخطة الزمنية التفصيلية لمواعيد صرف المرتبات والمتأخرات على النحو التالي:

شهر أكتوبر 2026:

  • بدء صرف المرتبات: اعتباراً من الخميس 22 أكتوبر 2026.
  • صرف المتأخرات: أيام 7، 11، 12 أكتوبر 2026.
مرتبات شهر اكتوبر 2026

شهر نوفمبر 2026:

  • بدء صرف المرتبات: اعتباراً من الخامس والعشرين/الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.
  • صرف المتأخرات: أيام 8، 9، 10 نوفمبر 2026.

شهر ديسمبر 2026:

  • بدء صرف المرتبات: اعتباراً من الخميس 24 ديسمبر 2026.
  • صرف المتأخرات: أيام 8، 9، 10 ديسمبر 2026.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

إتاحة الأجور عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)

وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن كافة مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد والتواريخ المعلنة والمسجلة على المنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية بالموظفين والعاملين في كافة الجهات الإدارية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، لافتةً إلى أن المرتبات ستكون متاحة للسحب والإيداع في أي وقت بداية من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة، ودون الحاجة للتجمهر في اليوم الأول للصرف.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

التيسيرات الممنوحة بمنظومة الضرائب العقارية

وتجري وزارة المالية لقاءات موسعة مع المجتمع الضريبي لشرح التيسيرات الممنوحة بمنظومة الضرائب العقارية ضمن الاجراءات التي تستهدفها الوزارة لتعزيز الثقافة الضريبية.

ووفقا لما اعلنه رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، في تصريحات له، بان الوزارة تعمل علي عرض وشرح تفاصيل  «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، عبر لقاءات موسعة تجريها مع ممثلي المجتمع الضريبي.

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية

وقال " يوسف" إن هناك قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات بمزيد من التيسيرات، لافتًا إلى أننا سنتابع بشكل يومى عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.

وقال " يوسف" إن وزارة المالية بدأت فعليا في مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية، والإعفاء من «مقابل التأخير» ٦ أشهر حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧، وذلك فى استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين.

المرتبات وزارة المالية مرتبات أكتوبر مرتبات نوفمبر مرتبات ديسمبر صرف المرتبات الرواتب

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