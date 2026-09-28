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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وظائف شاغرة في البنك المركزي.. اعرف التخصصات وطريقة التقديم

البنك المركزي
البنك المركزي
قسم الخدمات

​أعلن البنك المركزي المصري عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف القيادية والفنية التخصصية الشاغرة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات (Business Technology Sector)، في إطار خطط التطوير المستمرة ودعم البنية التكنولوجية للبنك بالكوادر المؤهلة.  

​الوظائف المطلوبة:

و​تتضمن قائمة الوظائف الشاغرة التخصصات التقنية والرقمية التالية:  

البنك المركزي المصري
  1. ​مسؤول أول أنظمة التشغيل يونكس ولينكس (Senior UNIX & LINUX Systems Administrator).  
  2. ​مسؤول أول تطبيقات الويب والسحابية (Senior WEB & Cloud Applications Administrator).  
  3. ​مدير وحدة تطوير برامج القنوات الرقمية (Digital Channels Development Unit Manager).  
رابط مباشر للتقديم.. البنك المركزي يعلن عن وظائف جديدة
  1. ​مدير وحدة نمذجة وجودة البيانات (Data Modelling & Quality Unit Manager).  

​طريقة التقديم:

و​دعا البنك الراغبين في شغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري لمتابعة تفاصيل وطرق التقديم:

​الموقع الإلكتروني: www.cbe.org.eg  

البنك المركزي

​منصات التواصل الاجتماعي: (Central Bank of Egypt) عبر قنواته الرسمية.

دورة جديدة من برنامج “شباب مصر الرقمية - الجاهز للتوظيف”

وكان ​أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم لدورة تدريبية جديدة ضمن مبادرة "شباب مصر الرقمية - برنامج الجاهز للتوظيف"، وذلك في إطار جهود الدولة لإعداد كوادر مؤهلة ومزودة بالمهارات الرقمية المتقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري

​تفاصيل المنحة وشروط التقديم

  • ​نوع البرنامج: منحة تدريبية مجانية بالكامل.
  • ​المدة الإجمالية: أربعة أشهر مقسمة إلى ثلاثة أشهر تدريب تقني ومهاري، يعقبها شهر تدريب عملي.
  • ​الفئة المستهدفة: خريجو الجامعات بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ التخرج.
  • ​الموعد النهائي للتقديم: 1 أكتوبر.
  • ​بداية التدريب: 17 أكتوبر.
البنك المركزي المصري

​الهيكل التدريبي والمسارات المتاحة

​يتضمن البرنامج مرحلتين أساسيتين لتأهيل المتدربين بشكل متكامل:

  1. ​التدريب التقني والمهاري (3 أشهر): يُنفذ بمقر المعهد ويغطي 6 مسارات تكنولوجية متقدمة (الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، هندسة DevOps، هندسة الاتصالات، البنية التحتية للشبكات وعوامل التمكين، الإلكترونيات والأنظمة المدمجة)، إلى جانب برامج لتنمية المهارات الشخصية واللغوية.
البنك المركزي
  1. ​التدريب العملي (شهر واحد): يُنفذ داخل الجهات الشريكة التي تضم أكثر من 100 شركة متخصصة.

ميزة إضافية: يوفر المعهد وسائل انتقال مخصصة من عدة نقاط رئيسية تيسيرًا على المتدربين وتنقلاتهم طوال فترة البرنامج.

​طرق التقديم والتواصل

​البريد الإلكتروني للاستفسارات: [email protected]

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