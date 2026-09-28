السمك رخص.. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. فيديو

شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور حالة من الاستقرار مع تسجيل انخفاضات في بعض الأصناف، بالتزامن مع توافر كميات متنوعة من الأسماك واعتبار الفترة الحالية موسمًا لعدد من الأنواع، ما انعكس على حركة الأسعار داخل الأسواق.

ورصد برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد» حركة أسعار الأسماك في سوق العبور، حيث أكد أحد أصحاب المحلات أن الأسواق تشهد حاليًا استقرارًا في الأسعار مع توافر مختلف الأصناف أمام المستهلكين.

أسعار السمك اليوم

السمك



وأوضح صاحب المحل أن أسعار عدد من الأصناف جاءت على النحو التالي:

السمك المكرونة: 180 جنيهًا للكيلو.

السبيط: 440 جنيهًا للكيلو.

الاستكوزة: 900 جنيه للكيلو.

المرجان البلدي: 300 جنيه للكيلو.

السمك اللود: 250 جنيهًا للكيلو.

السمكة الحمراء البهار: 300 جنيه للكيلو.

أصناف أخرى من الأسماك: تبدأ من نحو 200 جنيه للكيلو.

الكابوريا: 250 جنيهًا للكيلو.

الجمبري البلدي رقم 1: نحو 1000 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن وزن الجمبري البلدي رقم 1 يتراوح تقريبًا بين 10 و20 واحدة للكيلو، بحسب الحجم.

وفرة المعروض تدعم استقرار الأسعار



وأكد صاحب المحل أن الفترة الحالية تشهد توافرًا كبيرًا في مختلف أنواع الأسماك، موضحًا أن المعروض من أسماك البحر ساهم في انخفاض أسعار بعض الأصناف.

وأشار إلى أن لكل نوع من الأسماك سعره وفقًا للحجم والجودة ومصدره، إلا أن الصورة العامة للسوق حاليًا تتسم بالاستقرار، مع وجود انخفاضات في بعض الأنواع.

حركة السوق اليوم

وتأتي وفرة المعروض بالتزامن مع الموسم الحالي للأسماك، الأمر الذي انعكس على توافر الأصناف أمام المواطنين، مع تفاوت الأسعار من نوع إلى آخر.

وتظل أسعار الأسماك قابلة للتغير وفقًا لحركة العرض والطلب وتوافر كل صنف، إلى جانب اختلاف الأسعار بحسب الحجم والجودة ومكان البيع.