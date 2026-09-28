محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

أطلق اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، مبادرة جديدة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع لمدة أسبوع ، وذلك استجابةً لاحتياجات الشارع الإسماعيلي، وحرصًا على تقديم حلول عملية تسهم في ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتخفيف عن كاهل الأسرة .

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة من المبادرات المجتمعية التي يتبناها محافظ الإسماعيلية ، وفي مقدمتها مبادرة توفير اللحوم بأسعار مخفضة والمستمرة حتى الآن، وإلى جانب مبادرة مواصلات آمنة التي تواصل تقديم خدماتها لخدمة أهالي المحافظة، وطلاب الجامعات، وتوفير وسيلة انتقال كريمة وآمنة لهم.

وتعكس هذه الجهود رؤية متكاملة لتقديم معالجات ميدانية وملموسة تلامس حياة المواطنين اليومية، وتتجاوز أطر المتابعة الروتينية إلى التأثير المباشر، والعمل على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتضمن المبادرة، التي أنطلقت اليوم الأحد ٢٧ سبتمبر وتستمر حتى السبت ٣ أكتوبر ٢٠٢٦، طرح أصناف متعددة من الأسماك بأسعار استثنائية حيث بلغ سعر كيلو الشبار بـ ٤٠ جنيهًا ، وسعر كيلو ونصف من البوري بـ ١٠٠ جنيه .

وتنفذ المبادرة تحت رعاية اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية ، مع تشديد الرقابة الميدانية، ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة، وضمان ضخ الكميات الكافية طوال فترة المبادرة.

وأكدت محافظة الإسماعيلية أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لاستراتيجية العمل التنفيذي التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات، ومواصلة طرح المزيد من المبادرات الخدمية، والدعم المتواصل لأبناء المحافظة في مختلف القطاعات.