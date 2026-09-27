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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من 1 لـ100 جرام.. أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد بعد التراجع

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد
أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026 تراجعا جديدا داخل محلات الصاغة، بعد موجة ارتفاعات متتالية، ليتراجع سعر الجرام بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة، ويأتي هذا التراجع متأثرا بانخفاض سعر أوقية الذهب عالميا، حيث سجلت الأوقية اليوم 221 ألف و456 جنيها بعدما كانت 221 ألف و643 جنيها أمس.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

ووفقا لآخر تحديث صادر عن سوق الصاغة، جاءت أسعار السبائك اليوم كالتالي، 

سبيكة 1 جرام من عيار 24 سجلت 7120 جنيها، 

بينما سجلت سبيكة 5 جرام من عيار 24 نحو 35 ألف و600 جنيه، 

وسجلت سبيكة 10 جرام من عيار 24 نحو 71 ألف و200 جنيه.

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وسجلت سبيكة 20 جرام من عيار 24 نحو 142 ألف و400 جنيه، 

فيما سجلت سبيكة 50 جرام من عيار 24 نحو 356 ألف جنيه.

وسجلت سبيكة 100 جرام من عيار 24 نحو 712 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وعلى مستوى أعيرة الذهب المختلفة، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 7120 جنيها، 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6527 جنيها، 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 6230 جنيها، 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5340 جنيها، 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4153 جنيها، 

بينما سجل سعر جنيه الذهب اليوم 49 ألف و840 جنيها.

الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار سبائك الذهب سعر سبيكة الذهب 5 جرام سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار ٢٤ سعر عيار ١٨ اليوم

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