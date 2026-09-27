7 فعاليات ثقافية في معرض عمّان الدولي للكتاب

شهد معرض عمّان الدولي للكتاب، إقامة 7 فعاليات ثقافية وفكرية وأدبية، تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بالأدب والنقد والتعليم والتحولات الاجتماعية والفنية، بمشاركة نخبة من الكتاب والمثقفين والأكاديميين.

وشملت الفعاليات ندوة بعنوان «أدب الحرب: تمثيلات العنف في الشعر والرواية»، استضافت المفكر والناقد السعودي الدكتور سعد البازعي، الذي تناول تحولات تمثيل الحرب والعنف في الأدب، والفروق بين معالجة هذه الموضوعات في الشعر القديم والأدب الحديث، إلى جانب مناقشة عدد من الأعمال الروائية والشعرية.

كما أقيمت ندوة فكرية بعنوان «لماذا تعثرت النهضة العربية.. المعرفة والتعليم والدولة»، ناقشت أسباب تعثر المشروع النهضوي العربي، ودور التعليم والبحث العلمي وبناء المؤسسات في تحقيق التنمية، فيما استعرض المشاركون تحديات تطوير منظومة المعرفة والانتقال إلى إنتاجها بدلًا من الاكتفاء باستهلاكها.

واستذكر المشاركون في ندوة «محمد طمليه.. بلاغة الهامش والسخرية السوداء» التجربة الإبداعية للكاتب الأردني الراحل محمد طمليه، وتناولوا خصوصية كتاباته الصحفية والأدبية وقدرته على توظيف السخرية والمفارقة في التعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع.

وشهدت فعاليات المعرض كذلك ندوة «أصوات أردنية»، التي تضمنت قراءات شعرية وسردية وشهادات إبداعية حول تحولات الشكل والرؤية في الأدب، إلى جانب أمسية شعرية بمشاركة شعراء من الأردن وفلسطين تناولت قضايا الوطن والذاكرة والمقاومة والغربة.

كما عُرض ونوقش الفيلم الوثائقي «حاتم علي: المشهد الذي عشناه»، الذي تناول الإرث الفني والدرامي للمخرج العربي الراحل حاتم علي، ورؤيته للإخراج وتقديم القضايا الاجتماعية والتاريخية في الأعمال الدرامية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن البرنامج الثقافي لمعرض عمّان الدولي للكتاب، الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين، ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل.