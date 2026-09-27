بعد حظر منتجات المستوطنات.. إسرائيل تلغي صفة الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله

أعلنت إسرائيل إلغاء الصفة الدبلوماسية الممنوحة للدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله؛ عقب دخول قرار هولندي يحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “حيز التنفيذ”.

وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، السفارة الهولندية في إسرائيل، بضرورة إعادة الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله للوثائق الدبلوماسية التي أصدرتها لهم إسرائيل، وذلك خلال مهلة مدتها 7 أيام.

وبحسب القرار الإسرائيلي، تنتهي- بعد انقضاء المهلة- الحصانات والحقوق التي كانت ممنوحة لهؤلاء الدبلوماسيين من جانب إسرائيل.

ويأتي الإجراء الإسرائيلي؛ على خلفية بدء هولندا، في 22 سبتمبر، تطبيق حظر على استيراد وشراء وبيع السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب حظر تقديم خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بهذه السلع.