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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تُكذب ترامب وتنفي إجراء محادثات بين طهران وواشنطن في نيويورك

الوفد الإيراني في مفاوضات الأمم المتحدة
الوفد الإيراني في مفاوضات الأمم المتحدة
محمود نوفل

أكد  مصدر مقرب من وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية -الموجود حالياً في نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة- لوكالة "إرنا"، عدم صحة  التقارير المتضاربة حول احتمال إجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة في نيويورك.

وشدد المصدر ذاته على مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واعتباراتها قد نُقلت بوضوح وشفافية إلى الجانب الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي عبر وسيط قطري، وأن إيران بانتظار رد من الجانب الأمريكي".

وصرح المصدر قائلاً: "بناءً على ذلك، لا توجد في جدول أعمال الوفد الإيراني أي خطط لجولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي، وسيعود وزير الخارجية إلى بلاده يوم الثلاثاء بعد استكمال البرنامج المقرر".

وفي وقت سابق من اليوم ؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل.

 وذكر ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس": "هم يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس من النوع الذي أنا مستعد لقبوله. إنه شيء ربما كنا سنوافق عليه قبل عام، لكنهم بالغوا في تقدير قدراتهم".

كما لم يستبعد الرئيس الأمريكي إمكانية استئناف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، قائلاً إنه "يفكر في ذلك دائماً".

فيما نقل موقع "أكسيوس"، عن مصادر، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد تُعقد يوم غد الاثنين.

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