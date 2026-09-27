جاك مويلان يحتفل بهدفه أمام إسرائيل بإشارة تضامنية مع ضحايا غزة

احتفل جاك مويلان، لاعب منتخب أيرلندا، بهدفه في شباك منتخب الكيان الصهيوني، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وعقب تسجيله الهدف، قام مويلان بتقبيل الشارة السوداء التي ارتداها لاعبو منتخب أيرلندا، والتي خُصصت لتخليد ذكرى من فقدوا حياتهم في غزة، قبل أن يشير بها نحو جماهير منتخب الكيان الصهيوني في المدرجات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أيرلندا على الكيان الصهيوني بثلاثة أهداف دون رد، في مواجهة شهدت حضورًا جماهيريًا وتفاعلًا لافتًا مع الأحداث خارج المستطيل الأخضر.