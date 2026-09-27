تراجع أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات الأحد 27-9-2026

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا مع ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد مقارنة بأسعار المستهل مسجلة انخفاض بقيمة 15 جنيها في الجرام الواحد.

ونرصد سعر الذهب في مصر خلال نهاية التعاملات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026،وفقا لآخر الأسعار المعلنة في محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 7120 جنيهًا للبيع، و7085 جنيهًا للشراء،

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري إلى6230 جنيهًا للبيع، مقابل 6200 جنيهًا للشراء.

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 5340 جنيهًا للبيع مقابل 5315 جنيهًا للشراء.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فبلغ سعره 4155 جنيهًا للبيع، و4135 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب، المكون من 8 جرامات من عيار 21، إلى 49840 جنيهًا للبيع و49600 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب في مصر

أما الأونصة الذهبية، التي تساوي 31.1 جرامًا، فقد سجلت 221455 جنيهًا للبيع و220390 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

استقرت الأونصة الذهبية عند 4286.14 دولار، هو سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية، إذ تستأنف عملها غدا الإثنين بعد عطلة رسمية يومي السبت والأحد.

سعر دولار الصاغة

وفيما يخص سعر الدولار في السوق الموازية المعروف بـ"دولار الصاغة"، فقد سجل في ختام التعاملات المسائية اليوم 51.67 جنيهًا، مقارنة بـ51.88 جنيهًا في البنوك الرسمية.

وبمقارنة الأسعار بين مستهل وختام التعاملات المسائية اليوم، يتضح أن عيار 21 تراجع بمقدار 15 جنيهًا في سعر البيع، فيما شهد دولار الصاغة تراجعًا واضحًا بالتزامن مع انخفاض سعره في البنوك.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر بالتوازي مع حركة الأونصة عالميًا وتقلبات سعر صرف الدولار.