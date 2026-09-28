صلاح الشرنوبي نجم أوبريت ملحمة العبور احتفالا بانتصارات أكتوبر على مسرح البالون

اتفق الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي على تقديم أوبريت ملحمة العبور من الحانه وذلك ضمن إحتفالات وزارة الثقافة بإنتصارات أكتوبر وذلك يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر على مسرح البالون.

تقام الإحتفالية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

ويقدم "الشرنوبي" مقطوعات موسيقية من كلمات أحمد فؤاد نجم، إيهاب حجاج الباب، محمد القصاص ومن المقرر أن يقوم بإحياء الأوبريت كوكبة من النجوم.

من ناحية أخرى عادت المسرحية الإستعراضية الغنائية غرام في الكرنك على مسرح البالون يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وهي من بطولة راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية.