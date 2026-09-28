شقق الإيجار التمليكي 2026 .. الأسعار والشروط ورابط الحجز

يبدأ اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، على شقق الإيجار التمليكي 2026، ويستمر التقديم حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى التي اقتصرت على ذوي الهمم خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر 2026، ويستطيع الراغبون في الحجز التقديم إلكترونيًا وفق الإجراءات والضوابط المحددة للطرح، مع ضرورة الاطلاع على كراسة الشروط قبل استكمال الطلب لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالحجز والمستندات والضوابط.

وتتضمن الوحدات المطروحة مساحات متنوعة تصل إلى 75 مترًا مربعًا لبعض الوحدات التي تتكون من غرفتين وصالة، بينما تصل مساحات وحدات أخرى إلى 90 مترًا مربعًا وتتكون من 3 غرف وصالة، وتتراوح القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات المطروحة بين 1500 و2000 جنيه، مع اختلاف السعر بحسب مساحة الوحدة وموقعها، كما يصل دعم الإيجار المقدم من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة.

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متى يبدأ حجز شقق الإيجار التمليكي 2026؟

يبدأ حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اليوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2026، ويستمر حتى الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، وفقًا للجدول الزمني المحدد للطرح.

وكانت المرحلة الأولى من التقديم قد اقتصرت على ذوي الهمم خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر 2026، قبل فتح باب التقديم أمام جميع الفئات المستوفية للشروط، بما في ذلك ذوو الهمم الذين لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.

ويأتي فتح باب التقديم لجميع المواطنين اليوم في إطار المرحلة الثانية من الطرح، وهو ما يجعل موعد الحجز من أبرز المعلومات التي يبحث عنها الراغبون في الاستفادة من وحدات الإيجار التمليكي 2026، خاصة مع اقتراب بدء استقبال الطلبات إلكترونيًا.

ما مساحات شقق الإيجار التمليكي 2026؟

تضم الوحدات السكنية المطروحة مساحات متنوعة لتناسب احتياجات الأسر، حيث تصل بعض الوحدات إلى 75 مترًا مربعًا، وتتكون من غرفتين وصالة.

كما تتوافر وحدات بمساحات تصل إلى 90 مترًا مربعًا، وتتكون من 3 غرف وصالة.

وتتيح المساحات المطروحة أمام المتقدمين خيارات مختلفة عند اختيار الوحدة، على أن يلتزم كل متقدم بالضوابط والإجراءات المحددة في كراسة الشروط، والتي تمثل المرجع الخاص بتفاصيل الحجز والوحدات والقواعد المنظمة للطرح.

كيف يتم التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026؟

يتم التقديم على الوحدات إلكترونيًا وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة للطرح، ويبدأ المتقدم بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، ثم استكمال البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم وطلب الحجز، ورفع المستندات والأوراق المطلوبة وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.

ويشترط لاستكمال إجراءات التقديم سداد المصروفات المقررة، مع ضرورة مراجعة كراسة الشروط قبل التقديم للتعرف على شروط الحجز والمستندات والضوابط كاملة، وبعد إرسال الطلب يمكن متابعة موقف الطلب من خلال القنوات الرسمية المخصصة للطرح.

وتتمثل خطوات التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 في الآتية.

يتم التقديم على الوحدات إلكترونيًا وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة للطرح.

يبدأ المتقدم بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية.

استكمال البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم وطلب الحجز.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.

سداد المصروفات المقررة لاستكمال إجراءات التقديم.

ضرورة مراجعة كراسة الشروط قبل التقديم للتعرف على شروط الحجز والمستندات والضوابط كاملة.

بعد إرسال الطلب يمكن متابعة موقف الطلب من خلال القنوات الرسمية المخصصة للطرح.

وتشير أحدث التغطيات المنشورة إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا، مع التأكيد على ضرورة قراءة كراسة الشروط قبل تسجيل طلب الحجز لمعرفة تفاصيل الوحدات والقيمة الإيجارية ونظام السداد وقواعد التخصيص وشروط الاستحقاق.

ما شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026؟

حددت شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدم، ومن أبرزها ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

كما يشترط ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه شهريًا، إلى جانب الالتزام بجميع الشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في كراسة الشروط.

ويتضمن الطرح الاستفادة من دعم الإيجار المقدم من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي تصل قيمته إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، بينما تحدد قيمة الدعم وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، ويصرف خلال مدة الإيجار.

وتشمل شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 الآتية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان. ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه شهريًا. الالتزام بجميع الشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في كراسة الشروط. الاستفادة من دعم الإيجار المقدم من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي تصل قيمته إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى. تحدد قيمة الدعم وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، ويصرف خلال مدة الإيجار.

من الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي؟

يستهدف الطرح عددًا من المواطنين المستوفين للضوابط المحددة، وتشمل الفئات التي يمكنها التقديم محدودي ومنخفضي الدخل، والشباب، والمطلقات والأرامل والمعيلات، وأصحاب المهن الحرة، والعمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم. وتؤكد أحدث التغطيات المنشورة أن هذه الفئات تأتي ضمن المستهدفين من الطرح وفق الضوابط المحددة.

وتتمثل أبرز الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي 2026 في الآتية.

محدودو ومنخفضو الدخل.

الشباب.

المطلقات والأرامل والمعيلات.

أصحاب المهن الحرة.

العمالة غير المنتظمة.

ذوو الهمم.

كام إيجار شقق الإيجار التمليكي 2026؟

تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات المطروحة بين 1500 و2000 جنيه، ويختلف السعر بحسب مساحة الوحدة وموقعها، على أن تحدد التفاصيل الخاصة بكل وحدة وفقًا لما تتضمنه كراسة الشروط.

ولا تقتصر الالتزامات المالية على قيمة الإيجار الشهري فقط، إذ توجد مصروفات أخرى مرتبطة بإجراءات الحجز والتعاقد، ولذلك يجب على المتقدم الاطلاع على جميع التفاصيل المالية قبل استكمال إجراءات التقديم.

ويأتي سعر الإيجار ضمن أبرز المعلومات التي يبحث عنها المواطنون بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من التقديم اليوم، خاصة مع تحديد القيمة الإيجارية وفق مساحة الوحدة وموقعها.

ما المدن والمحافظات المطروحة في شقق الإيجار التمليكي؟

تشمل الوحدات المطروحة عددًا من المدن الجديدة، من بينها «أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة وغرب قنا».

كما يمتد الطرح إلى عدد من المحافظات، منها «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان ومطروح».

وتأتي معرفة المدن والمحافظات المطروحة ضمن المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها المتقدم قبل استكمال إجراءات الحجز، إلى جانب ضرورة مراجعة كراسة الشروط للتعرف على تفاصيل الوحدة والقيمة الإيجارية والقواعد المنظمة للاستفادة من الطرح.

ومع بدء المرحلة الثانية من التقديم اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، أصبح بإمكان جميع المواطنين المستوفين للشروط، بمن فيهم ذوو الهمم، التقدم خلال الفترة المحددة حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مع الالتزام بالإجراءات الإلكترونية والمستندات والضوابط المحددة للطرح.